El mercado de fichajes de Deportivo Cali avanza con una dinámica que llama la atención de su afición, con nombres relevantes. Tras un primer semestre con Alberto Gamero en el que no se alcanzó la clasificación a los cuadrangulares, la institución encara ahora su primer mercado completo luego del proceso de reestructuración, con una hoja de ruta definida y movimientos tempranos que marcan tendencia.

En ese escenario aparece el regreso de Daniel Giraldo como el séptimo fichaje confirmado para 2026. Canterano, con recorrido internacional y títulos recientes, su vuelta no solo suma jerarquía al mediocampo, sino que también confirma que el club está construyendo un plantel con criterio, equilibrio y ambición.

Mercado de fichajes Deportivo Cali 2026: un arranque fuerte y planificado

A diferencia de otros periodos, el Cali no esperó a los últimos días para moverse. El club adelantó gestiones, cerró acuerdos y anunció incorporaciones clave con tiempo. La estrategia apunta a darle al cuerpo técnico una base sólida desde el inicio de la pretemporada, reduciendo la improvisación y apostando por perfiles que encajen en la idea de juego.

Este enfoque refleja un mercado pensado para competir, no solo para completar cupos. La mezcla entre experiencia, proyección y sentido de pertenencia es uno de los sellos de este armado.

Daniel Giraldo vuelve a casa: experiencia, títulos y liderazgo

El séptimo fichaje tiene un componente especial. Daniel Giraldo regresa al club que lo formó, ahora a los 33 años, luego de su experiencia en el fútbol brasileño con Juventude. Vuelve con un bagaje que incluye títulos recientes y un conocimiento profundo del fútbol colombiano.

Su rol proyectado va más allá de lo táctico. Aporta liderazgo, orden y lectura del juego en una zona clave del campo. Además, su antecedente bajo la dirección de Gamero facilita la adaptación y refuerza la coherencia del proyecto deportivo.

Fichajes confirmados Deportivo Cali: los siete nombres del nuevo proyecto verdiblanco

Con la llegada de Giraldo, el listado de incorporaciones ya confirmadas para 2026 queda así:

Juan Dinenno : delantero con pasado goleador en el club, que regresa desde Brasil para ser referencia ofensiva.

: delantero con pasado goleador en el club, que regresa desde Brasil para ser referencia ofensiva. Pedro Gallese : arquero internacional, mundialista y líder bajo los tres palos, procedente de la MLS.

: arquero internacional, mundialista y líder bajo los tres palos, procedente de la MLS. Ronaldo Pájaro : mediocampista con continuidad en el FPC, que llega desde Fortaleza CEIF.

: mediocampista con continuidad en el FPC, que llega desde Fortaleza CEIF. Fernando Álvarez : zaguero joven con formación internacional, proveniente de CF Montreal.

: zaguero joven con formación internacional, proveniente de CF Montreal. Emanuel Reynoso : volante creativo argentino que arriba desde Talleres para aportar talento y desequilibrio.

: volante creativo argentino que arriba desde Talleres para aportar talento y desequilibrio. Joan Sebastián Gómez : mediocentro bumangués que llega desde Real Santander, una apuesta de proyección.

: mediocentro bumangués que llega desde Real Santander, una apuesta de proyección. Daniel Giraldo: mediocampista canterano que retorna para fortalecer el eje del equipo.

Refuerzos por líneas: equilibrio en el armado del plantel dirigido por Gamero

Uno de los aspectos más destacados de este mercado es la cobertura por líneas. El Cali reforzó el arco con un nombre de selección, sumó variantes en defensa, fortaleció el mediocampo con perfiles complementarios y recuperó gol con un delantero probado.

Ese balance es clave para un equipo que en semestres anteriores sufrió descompensaciones. Hoy, la nómina empieza a mostrar alternativas reales para competir en distintos contextos y escenarios de partido.

Expectativa del hincha verdiblanco y lectura del mercado

Para la hinchada, el calificativo de “envidiable” no es exagerado. En un contexto donde muchos clubes esperan o ajustan presupuestos, el Deportivo Cali se movió con decisión y claridad. La combinación de regresos ilusionantes y apuestas estratégicas genera expectativa y renueva la confianza.

El reto, como siempre, será trasladar esa expectativa al campo. El mercado es prometedor, pero el rendimiento deberá sostenerlo.

Qué puede venir antes del cierre del mercado

Aunque ya son 7 los fichajes confirmados, el mercado aún ofrece margen. Dependiendo de salidas, oportunidades y ajustes finales, el club podría sumar una o dos piezas más para completar el rompecabezas.

Por ahora, con Daniel Giraldo como séptimo refuerzo, el Deportivo Cali consolida un mercado que destaca en el FPC. Un armado temprano, coherente y ambicioso que apunta a cambiar la narrativa reciente y devolver al club al lugar de protagonismo que su historia exige.