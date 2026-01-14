El mercado de fichajes en ocasiones deja historias que pasan casi desapercibidas, pero que llaman la atención cuando se analizan en retrospectiva. En Deportivo Cali, uno de los movimientos realizados en el segundo semestre de 2025 terminó con una curiosidad poco común: un futbolista fichado en julio que se irá del club sin haber jugado un solo partido oficial.

Se trata del venezolano Roberth Patiño, extremo zurdo de 20 años que llegó como una apuesta joven, trabajó durante todo el semestre con el plantel profesional y, aun así, no logró debutar bajo la dirección técnica de Alberto Gamero. Su salida para 2026 confirma cómo algunas decisiones del mercado se definen lejos de los reflectores.

El fichaje de Roberth Patiño en el mercado de julio para Deportivo Cali

Roberth Patiño arribó al Deportivo Cali en silencio, sin anuncio mayor expectativa mediática. Proveniente del fútbol venezolano, donde había jugado para Llaneros y Titanes FC, el extremo fue incorporado como una opción a evaluar dentro de un contexto complejo para el club.

En ese mercado, el Cali buscaba alternativas jóvenes que pudieran adaptarse al proceso deportivo que comenzaba a consolidarse. Patiño llegó con ese perfil: velocidad, desequilibrio por banda izquierda y margen de crecimiento a corto plazo.

Quién es Roberth Patiño, el jugador que no debutó en el Cali

Patiño es un extremo zurdo venezolano de 20 años, formado en el fútbol de su país. Antes de llegar al FPC ya había sumado experiencia profesional, algo poco habitual para jugadores de su edad en ese contexto.

Su fichaje respondía a una apuesta de observación más que a una solución inmediata. El club pretendía analizar su adaptación al ritmo del fútbol colombiano y su respuesta en el trabajo diario con el primer equipo.

Por qué Patiño no tuvo minutos oficiales con Gamero

La falta de minutos de Roberth Patiño no estuvo relacionada con lesiones ni con problemas disciplinarios. Fue una decisión estrictamente deportiva. En un semestre en el que el Cali necesitaba resultados inmediatos, el margen para probar jugadores jóvenes fue limitado.

Gamero optó por alternativas que le ofrecieran mayor seguridad competitiva, dejando a Patiño en un rol de evaluación constante, pero sin oportunidades reales de debutar en Liga o Copa.

El único gol de Patiño con la camiseta verdiblanca

Aunque no disputó partidos oficiales, Roberth Patiño sí tuvo una aparición registrada con el Cali. Fue en el cierre del año, durante un amistoso ante Deportes Quindío, cuando logró marcar un gol con la camiseta verdiblanca en la goleada 8-0.

Ese tanto quedó como su único aporte en cancha. Para muchos, fue una señal de que el jugador tenía condiciones, pero llegó en un momento en el que las decisiones sobre el plantel de 2026 ya estaban encaminadas.

La notificación para 2026: no entra en los planes

De cara a la temporada 2026, el Deportivo Cali inició la depuración de su nómina. En ese proceso, Roberth Patiño fue notificado oficialmente de que no hacía parte de los planes del cuerpo técnico para el nuevo proyecto.

El club decidió priorizar refuerzos con mayor recorrido, regresos estratégicos y jugadores que encajaran de inmediato en la idea de juego. En ese escenario, no había espacio para su continuidad.

El futuro de Roberth Patiño tras salir del Cali

Con su salida definida, el futuro de Patiño apunta a regresar al fútbol venezolano. La opción más cercana es continuar su carrera en Zamora FC, donde podría recuperar continuidad y sumar los minutos que no tuvo en Colombia.

Para un futbolista de 20 años, volver a competir regularmente es clave. Más allá de no haber debutado oficialmente en el FPC, su paso por el Cali le dejó la experiencia de entrenar durante un semestre en un club grande del fútbol colombiano.

Una curiosidad del mercado del Deportivo Cali

El caso de Roberth Patiño se suma a esas historias poco frecuentes del mercado de fichajes: jugadores que llegan, trabajan durante meses y se van sin debutar oficialmente. No es lo habitual, pero sí una posibilidad real en procesos de transición como el que vivió el Deportivo Cali.

Así, el club lo fichó en julio y se irá sin jugar oficialmente, dejando una curiosidad que explica otra cara del fútbol profesional, donde no todos los ciclos alcanzan a comenzar dentro del campo de juego.