El fútbol colombiano ofrece un cierre de lujo para la jornada de sábado con el histórico enfrentamiento Deportivo Cali vs Independiente Medellín, un duelo cargado de tradición y rivalidad en la Liga BetPlay II – 2025. El estadio de Palmaseca en Palmira se vestirá de fiesta para recibir a dos clubes protagonistas de nuestro balompié. El Azucarero busca regresar al grupo de los ocho, mientras que el Poderoso quiere defender su lugar en la parte alta de la tabla.

Canales para Ver EN VIVO Cali vs Medellín

Partido: Deportivo Cali vs Independiente Medellín

Deportivo Cali vs Independiente Medellín Fecha: Sábado 30 de agosto de 2025

Sábado 30 de agosto de 2025 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Evento: Jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025

Jornada 9 de la Liga BetPlay Dimayor II – 2025 Estadio: Monumental de Palmaseca (Palmira)

Monumental de Palmaseca (Palmira) Árbitro: Álvaro Meléndez Panneflek

Álvaro Meléndez Panneflek Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Deportivo Cali, obligado a ganar en casa

El Deportivo Cali llega al compromiso con la urgencia de sumar tres puntos que lo acerquen al grupo de clasificación. El equipo dirigido por Alberto Gamero viene de empatar sin goles frente a Boyacá Chicó, en un juego que dejó más dudas que certezas.

Las bajas son el principal dolor de cabeza para el técnico azucarero: no estarán Andrés Correa, Andrés Colorado, Jaider Moreno, Fernando Mimbacas ni Yanis Quintero (suspendido). En su lugar, entrará el canterano Rafael Bustamante, y todo apunta a que Avilés Hurtado deberá asumir el rol de delantero centro, ante la ausencia de un ‘9’ natural.

Actualmente, el Cali ocupa la casilla 11 con 10 puntos, por lo que una victoria ante el Medellín lo metería en la pelea directa por ingresar al grupo de los ocho.

Independiente Medellín busca romper la mala racha en Palmaseca

El Deportivo Independiente Medellín atraviesa un gran presente futbolístico. Es segundo en la tabla con 16 puntos y vive un agosto perfecto, en el que ha cosechado cinco triunfos y un empate entre Liga y Copa BetPlay.

Los dirigidos por Alejandro Restrepo han demostrado solidez como visitantes, con victorias importantes en plazas difíciles como Montería, Villavicencio, Santa Marta y Pasto. La gran incógnita está en Palmaseca, donde el DIM no gana desde 2017, cuando se impuso 1-3 con goles de Juan Fernando Quintero, Leonardo Castro y Juan Caicedo.

El técnico Restrepo ya ha logrado romper “malas rachas” en plazas históricamente complicadas como Barranquilla e Ibagué, por lo que hoy intentará que Palmaseca deje de ser terreno prohibido para el Poderoso de la Montaña.