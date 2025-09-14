Deportivo Cali tendrá una oportunidad inmejorable esta tarde en el Monumental de Palmaseca para acercarse al grupo de los ocho clasificados. La situación financiera del club parece que empieza a estabilizarse, ahora se requiere que aparezcan también los resultados deportivos para el elenco que conduce Alberto Miguel Gamero. Todo está dado para que el Súper Depor empiece a despegar; tendrá en la jornada de hoy el fervoroso aliento de su hinchada.

Cali vs Pasto: televisión y transmisiones para ver hoy este partido

Partido: Deportivo Cali vs Deportivo Pasto

Deportivo Cali vs Deportivo Pasto Fecha: Domingo 14 de septiembre de 2025

Domingo 14 de septiembre de 2025 Hora: 4:10 p.m.

4:10 p.m. Estadio: Monumental de Palmaseca (Palmira)

Monumental de Palmaseca (Palmira) Certamen: Liga BetPlay Dimayor – Fecha 11

Liga BetPlay Dimayor – Fecha 11 Árbitro: Carlos Ortega Jaimes

Carlos Ortega Jaimes Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

El panorama de Deportivo Cali en la Liga BetPlay

El Deportivo Cali ha tenido un semestre irregular bajo el mando de Alberto Gamero, que aún no logra consolidar el funcionamiento del equipo. Después de diez jornadas, los azucareros se ubican en la casilla 13 con 11 puntos y una diferencia de gol de -4. La meta es clara: sumar una nueva victoria en casa para acercarse al grupo de los ocho, donde Independiente Santa Fe ocupa el último cupo con 13 puntos.

El gran déficit del Cali está en los partidos de local, donde apenas registra un triunfo en cinco compromisos disputados en Palmaseca. Por esa razón, el entrenador ha insistido en la necesidad de corregir errores defensivos y aprovechar mejor las transiciones ofensivas, con el fin de darle una alegría a su afición.

Alberto Gamero manetiene la ilusión de entrar a la fiesta grande

“Todos dicen que los demás equipos, que están con los mismos puntos que el Cali, tienen posibilidades de clasificar; pues nosotros estamos al mismo nivel y también tenemos la ilusión de meternos en los ocho. Estamos a dos puntos del octavo, pero necesitamos mejorar la parte del juego para lograrlo”, expresó Alberto Gamero en la previa de este partido.

Deportivo Pasto busca levantar su campaña

Por su parte, el Deportivo Pasto tampoco ha tenido un torneo destacado. Los volcánicos marchan en la posición 18 con solo 9 puntos y necesitan sumar para no quedar rezagados en la tabla. Su primera misión es alcanzar al Cali y luego pensar en entrar en la zona de privilegio.

El equipo dirigido por Camilo Ayala se ha mostrado competitivo en algunos tramos del campeonato, pero su falta de eficacia le ha costado resultados importantes. Hoy, en Palmaseca, intentará dar la sorpresa y sumar de visitante, algo que sería vital para su recuperación.