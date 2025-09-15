En el triunfo 2-1 del Deportivo Cali frente al Deportivo Pasto por la Liga BetPlay 2025-II, Avilés Hurtado volvió a ser protagonista. El delantero de 38 años abrió el marcador y alcanzó su sexto gol en apenas nueve partidos con la camiseta verdiblanca. Más allá de la anotación, lo que marcó la jornada fue su celebración: un gesto que conmovió a la hinchada y que tuvo un significado muy especial.

Tras anotar, Avilés se dirigió hacia una de las tribunas con seguidores del Cali y, en vez de una celebración habitual, señaló la cintilla de capitán que llevaba en su brazo. Aquella cinta tenía un detalle particular: el nombre de Juan Pablo Núñez, un hincha que falleció días atrás en un trágico accidente.

Quién era Juan Pablo Núñez, el hincha de Deportivo Cali homenajeado

El nombre que Avilés exhibió en la cintilla era el de Juan Pablo Núñez, un fiel seguidor del Deportivo Cali que perdió la vida a comienzos de septiembre. El hecho sucedió en inmediaciones del estadio, antes del partido entre el Cali y el DIM por la novena jornada del torneo.

El accidente ocurrió a unos 500 metros del escenario, cuando un grupo de motos acompañaba al bus del equipo en su llegada. Una de ellas terminó chocando contra el vehículo, y Juan Pablo, que viajaba en la moto, falleció en el lugar. Su partida conmocionó a la hinchada y dejó un vacío profundo entre quienes compartían con él su pasión por el verde.

El gesto de Avilés Hurtado en la celebración con Deportivo Cali

La cintilla de capitán que lució Avilés en el partido frente al Pasto llevaba bordado el nombre de Juan Pablo Núñez como homenaje. Y fue precisamente esa cinta la que el delantero señaló al marcar el primer gol del encuentro.

Con este gesto, el atacante buscó rendir tributo a la memoria de un hincha que representaba la pasión de miles y demostrar que el club no olvida a quienes han dado todo por acompañar al equipo. La acción fue captada por las cámaras y celebrada por los aficionados en las redes sociales, donde se destacó la sensibilidad y liderazgo de Avilés.

Avilés Hurtado, figura y líder en Deportivo Cali

Más allá de este homenaje, Avilés Hurtado se ha convertido en pieza clave del Deportivo Cali en el semestre. Con seis goles en nueve partidos, su aporte ofensivo ha sido determinante para un equipo que busca estabilidad bajo la dirección técnica de Alberto Gamero.

El atacante, con una carrera consolidada en México y experiencia internacional, ha sabido asumir un rol de liderazgo dentro del vestuario y en la cancha. El gesto hacia Juan Pablo Núñez no solo demostró su capacidad goleadora, sino también su cercanía con la hinchada y su compromiso humano con el club.

La importancia de los homenajes en Deportivo Cali

El fútbol es más que un deporte; es una red de emociones, memorias y comunidad. El Deportivo Cali, al rendir homenaje a Juan Pablo Núñez a través de la cintilla y el gesto de Avilés Hurtado, reforzó la idea de que los hinchas son parte esencial de la institución.

Este tipo de acciones fortalecen el vínculo entre equipo e hinchada, mostrando que cada victoria también tiene un significado más profundo cuando se comparte con la familia verdiblanca, incluso con aquellos que ya no están presentes físicamente.