Deportivo Cali se prepara para una cita histórica que podría cambiar el rumbo de la institución. La asamblea extraordinaria, convocada para el viernes 22 de agosto a las 10:00 a.m. en la sede Álex Gorayeb, será el espacio en el que los socios tendrán que tomar decisiones cruciales para el futuro financiero y deportivo del club.

El panorama no es sencillo: el equipo arrastra deudas superiores a los 100 mil millones de pesos y se encuentra bajo la Ley de Reestructuración. Sin embargo, esta asamblea se perfila como el primer paso hacia el resurgir, gracias a la propuesta de capitalización presentada por el grupo inversionista IDC Holdings y al proyecto de conversión del club en sociedad anónima.

Una cita histórica para el Deportivo Cali

El objetivo principal de esta asamblea es doble: aprobar la conversión del club en una sociedad anónima y dar vía libre a la propuesta de capitalización de IDC Holdings. Estas medidas no solo buscan garantizar el pago de las obligaciones actuales, sino también brindar un respaldo económico sólido que le permita a la institución volver a ser protagonista en el fútbol colombiano y suramericano.

La decisión no es menor. Convertirse en sociedad anónima permitiría al Deportivo Cali abrir su capital a inversionistas y, al mismo tiempo, darle a los socios actuales la posibilidad de participar en las grandes decisiones del club. Es un modelo que ya ha sido implementado con éxito por otros equipos de la región y que promete modernizar la gestión administrativa y financiera de los verdiblancos.

Opciones para participar en la asamblea histórica de Deportivo Cali

La directiva del Deportivo Cali ha dispuesto varias modalidades para garantizar la mayor participación posible de los socios:

Asistiendo directamente a la sede Álex Gorayeb, modalidad sugerida para un diálogo más cercano. Virtual: A través de un enlace que será enviado dos días antes de la reunión al correo registrado de cada asociado.

La asistencia es obligatoria para todos los socios, ya que cada voto será determinante en la aprobación o no de las propuestas.

El respaldo de expresidentes y expertos en el cuadro verdiblanco

Previo a la asamblea, varios expresidentes del Deportivo Cali han revisado de primera mano la oferta del grupo IDC Holdings y han coincidido en la necesidad de darle vía libre al proceso. Según ellos, el club necesita con urgencia este salvavidas económico para saldar las deudas, estabilizar sus finanzas y, sobre todo, planear un futuro deportivo ambicioso y sostenible.

El actual presidente, Humberto Arias Jr., ha sido claro al señalar que esta negociación no es una solución temporal, sino un proyecto integral que permitirá al club retomar su grandeza en los próximos años.

La propuesta de IDC Holdings en Deportivo Cali

El grupo inversionista IDC Holdings ha presentado una oferta vinculante que contempla una capitalización significativa en el club. Este respaldo económico estaría destinado a:

Pagar las deudas acumuladas, incluyendo obligaciones laborales, impuestos y proveedores.

Garantizar la operación financiera mientras se concreta la conversión a sociedad anónima.

Invertir en la estructura deportiva para fortalecer las divisiones menores y el equipo profesional.

La propuesta ha sido calificada por la directiva como “una oportunidad única” para darle un nuevo aire a la institución y recuperar el protagonismo perdido en el escenario nacional e internacional.

Un llamado al compromiso de los socios de Deportivo Cali

El éxito de este proceso depende en gran medida del compromiso de los socios. Su participación activa en la asamblea es esencial para que las propuestas puedan avanzar. De su decisión dependerá que el Deportivo Cali comience una nueva etapa marcada por la estabilidad financiera, la transparencia administrativa y el fortalecimiento deportivo.

Además, el modelo planteado permite que los socios sigan teniendo voz y voto en las decisiones más importantes, algo que ha sido uno de los pilares históricos de la institución.

Camino al resurgir verdiblanco

La asamblea extraordinaria no es solo un trámite administrativo; es el punto de partida hacia una nueva era para el Deportivo Cali. Convertirse en sociedad anónima y contar con el respaldo de un grupo inversionista de peso es una oportunidad que puede marcar la diferencia entre seguir en crisis o construir un proyecto sólido y ganador.

El reto es grande, pero también lo es la esperanza que despierta este proceso entre los hinchas y socios. El viernes 22 de agosto, todos los caminos conducen a la sede Álex Gorayeb, porque ese día se escribirá un capítulo clave en la historia de uno de los clubes más importantes del fútbol colombiano.