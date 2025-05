Deportivo Cali volvió a tropezar en un momento clave de la Liga BetPlay. La caída 2-0 ante Alianza por la Fecha 18 dejó al equipo fuera del grupo de los ocho y sin depender de sí mismo para clasificar a cuadrangulares. A dos jornadas del cierre del Todos contra Todos, las posibilidades son mínimas. Y mientras algunos bajan los brazos, el técnico Alfredo Arias eligió el camino opuesto: hablar con claridad, asumir responsabilidades y no esconderse.

El entrenador uruguayo compareció ante los medios con una mezcla de autocrítica, sinceridad y convicción. En tres respuestas contundentes, expuso los problemas de fondo, reconoció el golpe que representa no depender de sí mismos y envió un mensaje fuerte a la hinchada. Lo que dijo no solo retrata el momento deportivo del club, sino también su compromiso con la institución.

Alfredo Arias: “Nos ha faltado gol y eso lo hemos padecido todos los partidos del campeonato”

El análisis de Alfredo Arias comenzó por el déficit más evidente de su equipo: la falta de contundencia. Deportivo Cali ha sido un equipo con buenos tramos de fútbol, equilibrio defensivo y orden táctico, pero con poca efectividad en el último tercio. Esa falencia se hizo visible en varios partidos, incluso en aquellos que dominó.

“El costarnos finalizar no viene de ahora, nos viene de todo el campeonato. Hemos sido una de las vallas que menos han vencido, pero estamos mal en la conversión. Nos ha faltado gol y eso lo hemos padecido todos los partidos del campeonato”.

La declaración es directa. Sin rodeos, el entrenador reconoció que la ineficacia ofensiva ha sido un lastre. Las estadísticas respaldan sus palabras: Deportivo Cali no es de los equipos más goleados del torneo, pero tampoco está entre los más goleadores. ¡Apenas lleva 14 goles en 18 fechas! En un certamen tan apretado, esa diferencia puede ser determinante. El problema no es nuevo, y Arias lo sabe.

El entrenador de Deportivo Cali lo lamenta: “Por primera vez en el campeonato ya no dependemos de nosotros mismos”

El golpe en Valledupar fue más que un mal resultado. Significó perder el control del propio destino. Y eso fue lo segundo que señaló Arias, con la misma franqueza que caracterizó toda su intervención. Ya no hay margen de error, y lo que queda por disputar tendrá valor, clasifique o no.

“Por primera vez en el campeonato ya no dependemos de nosotros mismos. Lo que sí depende de nosotros como grupo es que estos dos partidos sumemos, ojalá de a 3 porque para el club y para todos, hay un siguiente semestre. Si no nos da para clasificar, debemos sumar. Debemos tener la responsabilidad de defender esos puntos a muerte”.

Alfredo Arias no se escuda en la tabla. Aun sin depender de sus propios resultados, plantea un cierre con compromiso. Pide actitud para sumar, no por el cálculo de clasificar, sino por el respeto al club, al trabajo del grupo y al próximo semestre. Un mensaje que deja claro que no piensa permitir que el equipo se deje caer.

Para la hinchada de Deportivo Cali: “Fuimos a mostrar nuestra vergüenza y a saludar a esa gente que hace un esfuerzo por alentarnos”

Uno de los momentos más comentados del postpartido fue el intento del cuerpo técnico y los jugadores de acercarse a la tribuna. La intención era saludar a los hinchas que se presentaron en el estadio en Valledupar. Pero la respuesta no fue positiva: insultos y molestia por parte de algunos aficionados. Arias explicó el gesto con humildad y defendió la acción, aunque reconoció que quizá fue un error de cálculo en un momento cargado de frustración.

“La hinchada tiene todo el derecho a estar enojada. Me refiero a la gente que vino, que viaja, pone su esfuerzo y nos alienta de principio a fin. Quizá yo, equivocado, mandé a saludarlos, a dar la cara y les dije que si nos insultaban, bien insultados estábamos. Creí que les merecíamos ese respeto. Ellos reaccionaron mal, enojados y también tienen su derecho. Fuimos a mostrar nuestra vergüenza, a saludar a esa gente y expresarle nuestro respeto por su esfuerzo”.

La respuesta es potente, emotiva y transparente. En lugar de criticar al aficionado, Alfredo Arias los validó. Reconoció su enojo y lo entendió como parte de una relación sincera. Pero también dejó claro que su intención fue honesta: dar la cara. Mostrar que, más allá del resultado, el equipo no es indiferente al apoyo recibido, incluso en la derrota.

Alfredo Arias y lo que viene para Deportivo Cali

Con sus palabras, Alfredo Arias demostró liderazgo. No recurrió a excusas ni desvió la conversación. Habló de lo que falta, asumió la presión, entendió la frustración de la gente y trazó el cierre del campeonato con una mirada profesional. Deportivo Cali está al límite, pero su entrenador da señales de fortaleza, de compromiso con el proceso y de respeto por el escudo.

En medio de la incertidumbre, estas tres respuestas resumen no solo el momento deportivo, sino también el carácter de quien dirige. En tiempos difíciles, no todos eligen dar la cara. Arias sí. Y eso, en este tramo final, también vale.