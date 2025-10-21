La derrota en el clásico vallecaucano dejó algo más que un marcador adverso para Deportivo Cali. El 0-2 ante América en su estadio significó un golpe duro en lo deportivo y en lo emocional, en un momento en el que el equipo lucha por mantener vivas sus opciones de clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II 2025.

El ambiente previo era de ilusión: estadio lleno, apoyo masivo de la afición y la oportunidad de dar un paso clave en la tabla. Sin embargo, la falta de eficacia condenó al equipo de Alberto Gamero, que terminó cediendo terreno en su lucha por el top 8. El DT no escondió su frustración y lanzó un mensaje autocrítico y esperanzador a la hinchada.

El mea culpa de Gamero tras la derrota ante América de Cali

Luego del partido, Gamero habló ante los medios y fue contundente al reconocer el golpe que significó perder en casa, en un clásico, y con la tribuna llena: “Es duro para nosotros. Más aún ver un estadio lleno y no poder brindarle satisfacción a nuestra hinchada. Pena y vergüenza, pero seguiremos luchando”.

El estratega asumió la responsabilidad por el resultado y dejó claro que la derrota no lo desvía del objetivo de mantener al equipo en la pelea. Cali no fue superado en el trámite, pero volvió a sufrir por la falta de efectividad frente al arco rival, un problema que ha aparecido en varios partidos del semestre.

La promesa de Gamero a los hinchas de Deportivo Cali: “Vamos a darlo todo”

Más allá del resultado, Gamero también dejó un mensaje directo a la afición: “A pesar de las derrotas, hemos tenido buenos partidos. No fuimos inferiores, solo menos eficaces. Este equipo propone y busca ganar. Vamos a darlo todo para entrar entre los ocho”.

El entrenador mantiene la fe en la reacción del grupo. Con cuatro fechas por disputar, sabe que el margen de error es mínimo, pero también confía en el trabajo que ha venido adelantando desde su llegada, en un semestre marcado por altibajos y por la necesidad de reconstruir la identidad competitiva del equipo.

La posición de Deportivo Cali en la tabla de la Liga BetPlay

La derrota en el clásico dejó a Deportivo Cali fuera de la zona de clasificación. El equipo ocupa actualmente la posición 12 de la tabla con 20 puntos en 16 jornadas, producto de 5 victorias, 5 empates y 6 derrotas.

Aunque la diferencia con el octavo lugar no es amplia, el equipo ha perdido terreno en un momento clave y ahora está obligado a sumar en casi todos los partidos restantes para tener opciones reales de clasificar. Además, la diferencia de gol negativa (-3) complica aún más el panorama frente a rivales directos.

Lo que le queda a Deportivo Cali en la Liga BetPlay

El tramo final del campeonato será decisivo. Deportivo Cali tiene cuatro partidos por delante para intentar revertir la situación y meterse entre los ocho mejores:

Local: Alianza FC y Once Caldas.

Alianza FC y Once Caldas. Visitante: Deportes Tolima e Independiente Santa Fe.

La ventaja para el equipo de Gamero es que dos de esos partidos serán en casa, ante rivales directos en la tabla, lo que le da margen para sumar puntos importantes. Sin embargo, deberá mostrar otra cara como visitante, especialmente ante Santa Fe, un rival que también pelea por la clasificación.

La exigencia para Deportivo Cali en la recta final de la Liga BetPlay

El equipo verdiblanco ha tenido un semestre irregular, alternando buenos rendimientos con derrotas que han frenado su impulso. El propio Gamero ha insistido en que el equipo genera opciones, pero no concreta con la contundencia necesaria. Además, la falta de consistencia defensiva ha pesado en partidos clave.

La recta final será una prueba de carácter. Deportivo Cali necesita puntos, pero también necesita transmitir seguridad y determinación en su juego. Cada partido será una final y la afición lo sabe.

Hinchada y equipo, otra vez en la misma página

El clásico dejó un sabor amargo, pero también mostró que la hinchada sigue acompañando. La promesa de Gamero busca reforzar ese vínculo: el DT quiere que los jugadores entiendan que aún hay tiempo para revertir el panorama y regalarle al club una clasificación que ha sido esquiva en los últimos torneos.

Si logra sumar en casa y dar un golpe en condición de visitante, el equipo podría meterse de nuevo en carrera. La historia reciente demuestra que los cierres de torneo son impredecibles, y Gamero confía en que esta vez el desenlace será distinto.