Deportes Tolima: la triste despedida de Omar Albornoz

La final ante Deportivo Cali fue el último partido de Omar Albornoz con Deportes Tolima. Se va después de 8 años en el club. Así fue su triste despedida.

El suyo fue otro de los fichajes que adelantó Junior mientras se definía la Liga BetPlay II-2021. Tal cual pasó con Fernando Uribe y Daniel Giraldo, él tiene trámites adelantados para sumarse al cuadro barranquillero. Ahora que terminó de competir con Deportes Tolima, su despedida se hizo oficial en los canales del club. Sale luego de 8 años, 200 partidos disputados y 3 títulos ganados.

La despedida de Omar Albornoz de Deportes Tolima

“Les hablo desde la sede del Deportes Tolima, con muchos sentimientos encontrados. Triste. Son muchas cosas que pasaron en este gran club. Me considero un tolimense más. Les he cogido un gran aprecio y un gran amor a todos. No me despido con un adiós sino con un hasta pronto porque en un futuro me encantaría volver a estas instalaciones. Aquí dejó lo más bonito que me dejó esta ciudad, que es mi hija Martina.

Darle gracias a toda la afición por su apoyo. Apoyar en momentos buenos es fácil y en los difíciles ustedes siempre estuvieron. A las directivas y a mis compañeros, créanme que es triste, no es fácil. Son cosas que pasan en el fútbol. Les cuento que es muy difícil. Esta partida nunca la imaginé. Esto es fútbol. Pienso que me voy por la puerta grande. Muy agradecido y feliz porque en estos 8 años que estuve con ustedes aprendí a ser un mejor ser humano, con errores como todos. Ustedes me ayudaron a saber qué es lo bueno para mí y para un deportista.

Dejé las puertas abiertas. Dios me los bendiga. Un abrazo a todos, se les quiere demasiado. Gracias a ustedes que los considero parte de mi familia”.