El empate de Deportes Tolima frente al Atlético Bucaramanga por la quinta fecha del Cuadrangular B, fue suficiente para sellar su clasificación anticipada a la gran final de la Liga BetPlay II-2025. El cuadro de Ibagué llegó a 11 puntos, tres más que su inmediato perseguidor, con una jornada por disputarse y gracias a su mejor posición en la fase de Todos contra Todos, aseguró el primer lugar del grupo sin depender de otros resultados.

Lucas González, el director técnico encargado de este nuevo capítulo, lideró al equipo en un rendimiento sólido y estratégico que le permitió destacarse en la fase semifinal. Y con esta clasificación, el Tolima no solo va por otro título: también alcanza una marca exclusiva en la década actual de fútbol colombiano.

Deportes Tolima, el equipo con más finales de Liga BetPlay en la década del 2020

Con esta clasificación a la final de la Liga BetPlay II-2025, Deportes Tolima se convirtió en el equipo con más finales de liga disputadas en el FPC durante la década del 2020. En total, llegó a cinco definiciones de título desde 2021, un logro que ningún otro club del país ha conseguido en ese mismo periodo.

Este es el listado de las finales jugadas por el equipo tolimense en esta era:

2021-I : Campeón frente a Millonarios

: Campeón frente a Millonarios 2021-II : Subcampeón frente a Deportivo Cali

: Subcampeón frente a Deportivo Cali 2022-I : Subcampeón frente a Atlético Nacional

: Subcampeón frente a Atlético Nacional 2024-II : Subcampeón nuevamente ante Atlético Nacional

: Subcampeón nuevamente ante Atlético Nacional 2025-II: Finalista confirmado, a la espera de su rival

Este registro reafirma la constancia y competitividad del equipo, que ha sido protagonista de forma consecutiva a lo largo de los últimos torneos. Ningún otro club colombiano ha mantenido ese nivel sostenido de rendimiento en instancias finales durante esta década.

El top de finalistas en torneos cortos del FPC

Además del hito alcanzado en la presente década, Deportes Tolima también consolida su lugar en la historia general de los torneos cortos del FPC. Desde que se instauró este formato en el año 2002, el conjunto de Ibagué ya ha disputado 10 finales de Liga, cifra que lo ubica entre los clubes más exitosos del país en este formato.

Solo tres equipos han disputado más finales en torneos cortos:

Atlético Nacional : 16 finales

: 16 finales Junior de Barranquilla : 12 finales

: 12 finales Independiente Medellín : 12 finales

: 12 finales DEPORTES TOLIMA: 10 FINALES.

El de Deportes Tolima es un proyecto que sigue dando frutos

La estructura deportiva del club ha sabido mantener una base sólida de jugadores, reforzándose de forma inteligente y apostando por entrenadores que lo han llevado al éxito como Alberto Gamero, Hernán Torres y, ahora, Lucas González. Tolima ha logrado estabilidad administrativa, rendimiento en competencias internacionales, protagonismo en torneos locales y regularidad en resultados.

La confianza en su proyecto y el respaldo desde su dirigencia, encabezada por Gabriel Camargo hasta su fallecimiento y continuada por su familia, ha sido clave para consolidar esta era dorada que tiene al club como uno de los grandes referentes del fútbol colombiano actual.

El nuevo paso exitoso para el Tolima en la era Lucas González

La llegada de Lucas González a Deportes Tolima sorprendió. Es su tercera en el FPC y la cuarta en su carrera, tras el paso por el fútbol argentino con Central Córdoba. Su proceso en Ibagué ha tenido un giro positivo. A diferencia de sus campañas anteriores en cuadrangulares, en esta oportunidad logró competir, clasificar y destacarse.

Deportes Tolima ganó la ventaja deportiva en el Todos contra Todos, está invicto en la fase semifinal y terminó sellando el paso a la final con solidez defensiva y goles en momentos claves. Con él, Tolima parece haber encontrado el equilibrio justo entre juventud, estrategia y jerarquía. Enfrentará la gran final con un estilo definido, jugadores en gran nivel y un dato que lo respalda: es el equipo más finalista de la década. Un orgullo para su afición y una muestra más de su lugar en la élite del fútbol colombiano.