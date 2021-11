Deportes Quindío cayó ante Patriotas y regresa a segunda división

El equipo cuyabro no logró cumplir con el objetivo de la permanencia y luego de 6 meses están de vuelta en la Primera B del fútbol colombiano.

La injusticia del actual formato de descenso volvió a hacer de las suyas y a pesar de la buena campaña realizada por el Deportes Quindío, el equipo no logró hacer la hazaña en las últimas dos fechas y perdió en la carrera por el descenso. Luego del resultado conseguido en casa 3 – 0 ante Patriotas Boyacá, se perdió cualquier opción de quedarse en primera.

Este partido en el Centenario en Armenia era un duelo directo, pues Quindío y Patriotas estaban a 6 puntos de diferencia, por lo que había obligación de ganar para el equipo cafetero. Sin embargo, un par de golpes antes de finalizar el primer tiempo hicieron caer la ilusión y una tarjeta roja en el 71 terminó por sentenciar las cosas. Al minuto 80 el marcador ya estaba 3 – 0.

Deportes Quindío no tenía chances de clasificar a los 8, pero luego de las 18 fechas habían conseguido 22 puntos en su regreso a primera división, lo cual no está nada mal, aunque no fue suficiente para quedarse. A mitad de año rompieron la racha de 7 años en la B y solamente 6 meses después tienen que ser relegados nuevamente.

Los descensos de este semestre son el reflejo de una de las más grandes ‘Dimayoradas‘ de los últimos tiempos, ascendiendo dos equipos a mitad de año, dándoles 20 partidos para luchar contra un promedio heredado de más de 10 puntos de diferencia y lo lógico pasó, los dos que subieron, Deportes Quindío y Atlético Huila, otra vez bajaron.