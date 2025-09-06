La salida de Gabriel Raimondi abrió un nuevo capítulo en la búsqueda de técnico para América de Cali. Entre los nombres que el club tuvo como candidatos para sucederlo siempre estuvo el de David González, un entrenador joven, con experiencia en clubes grandes del país y que ya acumula más de 160 partidos en los banquillos.

A sus 43 años, González tiene un recorrido que incluye pasos por Independiente Medellín, Deportes Tolima y Millonarios, lo que lo convirtió en una alternativa seria para tomar las riendas del conjunto escarlata en un momento crítico de la temporada.

Los números de David González como entrenador

El balance de la carrera de González en los banquillos es el siguiente:

160 partidos dirigidos

75 victorias

41 empates

44 derrotas

Rendimiento promedio del 55.4%

Estas cifras reflejan la evolución de un técnico joven, que ha demostrado capacidad de adaptación en distintos proyectos y que ya sabe lo que es liderar equipos con presión e historia en el fútbol colombiano.

La primera experiencia en Independiente Medellín

David González debutó como entrenador en junio de 2022 con Independiente Medellín, el club donde hizo historia como futbolista. Allí dirigió 56 partidos, con un balance de 22 triunfos, 18 empates y 16 derrotas, alcanzando un rendimiento del 50%.

Su paso por el DIM fue clave para consolidar su identidad como técnico y le permitió demostrar su potencial en la máxima categoría, aunque sin lograr títulos.

El mejor rendimiento: etapa en Deportes Tolima

En 2023 llegó al Deportes Tolima, donde firmó su ciclo más exitoso hasta la fecha. Condujo al equipo pijao en 70 partidos, logrando 39 victorias, 14 empates y 17 derrotas. Su rendimiento fue del 62.3%, cifra que lo consolidó como uno de los entrenadores de mejor desempeño en el fútbol colombiano en ese momento.

Con Tolima mostró regularidad, solidez defensiva y competitividad en todos los torneos, dejando una huella que fortaleció su reputación como DT emergente.

Su paso reciente por Millonarios

En 2025, González tuvo la oportunidad de dirigir a Millonarios, otro de los equipos grandes del país. Allí acumuló 34 partidos, con un registro de 14 triunfos, 9 empates y 11 derrotas, para un rendimiento del 50%.

El ciclo terminó el 21 de agosto de 2025, cuando fue destituido tras una campaña irregular. Sin embargo, su experiencia en Bogotá le permitió seguir sumando bagaje en contextos de alta presión.

Por qué David González encaja en América de Cali

El nombre de David González surge como alternativa en América de Cali por varias razones. Conoce la exigencia de dirigir equipos históricos, tiene la capacidad de dar resultados inmediatos y su estilo ofensivo se alinea con la filosofía escarlata.

Para un club que atraviesa un momento complejo, la llegada de un entrenador con este recorrido y con la ambición de consolidar su carrera podría ser la apuesta ideal para recuperar confianza y resultados en lo que resta del año.