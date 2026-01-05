Daniel Felipe Cataño atraviesa horas decisivas y sabe que una determinación clave puede marcar el rumbo de su carrera en este 2026. A sus 33 años, el talentoso volante antioqueño mueve cielo y tierra para concretar su regreso al Deportivo Independiente Medellín, club al que considera parte esencial de su historia profesional. Aunque no existen reproches hacia su actual equipo, Bolívar de La Paz, ni en lo económico ni en lo institucional, el deseo personal y familiar del futbolista empieza a pesar más que cualquier contrato.

La intención de Daniel Cataño es clara: rescindir su vínculo con el club boliviano y volver a Colombia, específicamente al DIM, institución con la que ya supo brillar y con la que mantiene un fuerte lazo emocional.

Un contrato vigente y una salida que parecía imposible

Cataño llegó a Bolívar de La Paz hace apenas seis meses, en una operación que generó expectativas altas tanto en el club como en la hinchada celeste. El mediocampista aún tiene un año más de contrato, situación que en su momento hacía prácticamente inviable cualquier intento de salida anticipada.

En semanas recientes, clubes del Fútbol Profesional Colombiano como Deportivo Cali e Independiente Medellín se comunicaron con el jugador para conocer su situación contractual y explorar escenarios de regreso. En aquel momento, el propio Cataño fue honesto: su salida no era sencilla, ya que Bolívar había invertido recientemente en su fichaje y esperaba contar con él, como mínimo, durante un año completo.

El factor familiar que lo cambió todo en La Paz

Sin embargo, una situación inesperada comenzó a modificar el panorama. Desde hace varias semanas, la esposa de Daniel Cataño ha venido presentando problemas de salud, directamente relacionados con la compleja adaptación a la altitud de La Paz, ciudad ubicada a más de 3.600 metros sobre el nivel del mar.

La aclimatación no ha sido fácil para la familia del futbolista y, con el paso del tiempo, el estado de salud de su esposa se ha visto afectado, obligando al jugador a replantearse su continuidad en el altiplano. Este escenario llevó a Cataño a solicitar formalmente a las directivas de Bolívar que faciliten su salida, aceptando alguna de las ofertas recibidas desde Colombia y finalizando el vínculo en buenos términos.

La postura firme de Bolívar y la exigencia económica

Desde la presidencia de Bolívar, la petición no cayó bien. El club considera que ha cumplido en todos los aspectos con el jugador desde su llegada: salario competitivo, estabilidad institucional y protagonismo deportivo. De hecho, se conoció que Daniel Cataño es uno de los cinco futbolistas mejor pagos de la liga boliviana.

Además, en la interna del club consideran que el volante aún está en deuda en lo deportivo, especialmente tras no haber conseguido el título de fin de año. Por esta razón, el presidente Marcelo Claure fue claro: la salida de Cataño solo sería posible a cambio de 1 millón de dólares. Incluso, le manifestó que la situación médica de su esposa podía ser socorrida con la mejor atención especializada en la ciudad, asumiendo el club ese acompañamiento.

El respaldo del cuerpo técnico y un proyecto que lo incluye

A esta postura se sumó la del entrenador argentino Flavio Robatto, quien sostuvo una conversación directa con el futbolista. El DT fue sincero: desea que Cataño continúe en el proyecto deportivo y le ratificó que cuenta plenamente con él para la temporada 2026, tanto en torneos locales como internacionales.

Este respaldo deportivo refuerza la posición de Bolívar, que no ve con buenos ojos una salida temprana de uno de sus jugadores más importantes en el mediocampo.

El DIM avanza en silencio y ya tiene acuerdo con el jugador

Mientras tanto, en paralelo a la tensión en La Paz, Daniel Cataño y el Independiente Medellín han avanzado de manera significativa. Las conversaciones entre el entorno del jugador y el DIM están muy adelantadas y, según se pudo confirmar, la parte económica entre club y futbolista ya está plenamente acordada.

El Poderoso de la Montaña prepara una oferta formal para presentar a Bolívar, que incluiría una compensación económica importante. No obstante, dicha propuesta no alcanzaría el millón de dólares que exige inicialmente el club boliviano, por lo que aún restan puntos por destrabar.

Jarlan Barrera, la ficha inesperada que podría destrabar todo

En las últimas horas surgió un elemento inesperado que podría cambiar por completo el panorama. Se trata de Jarlan Barrera, mediocampista samario que recientemente quedó libre del DIM y cuyo nombre fue ofrecido a Bolívar de La Paz por un empresario colombiano.

La propuesta cayó muy bien en el club boliviano. Barrera juega en la misma posición de Cataño, llega con el pase en su poder y su incorporación no implicaría costo de transferencia, solo el acuerdo contractual con el futbolista.

Este escenario podría beneficiar a todas las partes: Bolívar aseguraría un reemplazo inmediato, y el DIM aseguraría al volante antioqueño sin que el club paisa asuma la cifra inicialmente exigida.

Un posible intercambio simbólico que ilusiona al hincha rojo

De concretarse esta operación, el fútbol ofrecería una de esas curiosidades que tanto seducen: Jarlan Barrera reemplazando a Daniel Cataño en Bolívar, y Cataño regresando al DIM para ocupar el lugar que dejó Barrera.

Por ahora, las negociaciones siguen abiertas y las próximas horas serán determinantes. Lo cierto es que Daniel Cataño está decidido a hacer todo lo posible para volver a vestir de rojo, mientras el Independiente Medellín mueve fichas con cautela para concretar una operación que podría ser uno de los grandes golpes del mercado en Colombia.