El mercado de fichajes del fútbol colombiano toma rápida temperatura y uno de los nombres que vuelve a instalarse con fuerza es el de Daniel Cataño. El mediocampista creativo antioqueño se encuentra muy cerca de cerrar su etapa en el fútbol boliviano y todo apunta a que su regreso a la Liga BetPlay es inminente, con Independiente Medellín apareciendo como una alternativa cada vez más sólida para su futuro inmediato.

El volante, de amplio recorrido en el FPC, analiza dar un paso atrás en su actual aventura en el fútbol boliviano por motivos estrictamente personales. Esa situación activó rápidamente el radar de varios clubes colombianos, que ven en Cataño a un futbolista vigente, con liderazgo y capacidad para marcar diferencias en la mitad del campo.

Daniel Cataño adelanta su regreso al fútbol colombiano

La salida de Daniel Cataño del Bolívar de La Paz no estaría relacionada con su rendimiento deportivo. Por el contrario, su paso por el club paceño dejó sensaciones positivas tanto en números como en influencia dentro del equipo. En Bolivia, el mediocampista disputó más de 32 partidos oficiales, aportando 7 goles, 10 asistencias y manejo de juego, consolidándose como una pieza clave en el funcionamiento del equipo.

Sin embargo, razones familiares llevaron al jugador a tomar la decisión de priorizar su regreso a Colombia. Así lo reveló el periodista Mariano Olsen, quien explicó que el futbolista ya inició conversaciones para rescindir su contrato de manera anticipada, un movimiento que lo dejaría nuevamente en el radar del mercado local de cara a 2026.

Bolívar fija una cifra que complica el negocio

Aunque en Bolívar comprenden la situación personal del jugador, el club no está dispuesto a facilitar su salida sin condiciones. Desde La Paz trascendió que el equipo boliviano estaría solicitando cerca de un millón de dólares para liberar completamente los derechos del futbolista y permitirle regresar a Colombia con el pase en su mano.

La cifra no es menor para los clubes del FPC, especialmente tratándose de un jugador de 34 años, lo que obliga a los interesados a evaluar fórmulas alternativas como una negociación directa o un acuerdo condicionado. Aun así, el interés no se ha enfriado y dos equipos aparecen claramente en la carrera.

Deportivo Cali y DIM, los dos caminos posibles

Inicialmente, Deportivo Cali fue el club que más fuerte apareció en el escenario. El interés del conjunto azucarero está directamente ligado a su entrenador, Alberto Gamero, quien ya dirigió a Cataño en Millonarios y conoce a fondo su perfil. Desde Cali lo ven como un futbolista que puede encajar de inmediato en el proyecto deportivo y aportar experiencia en una plantilla en reconstrucción.

No obstante, en los últimos días el panorama cambió. El avance del Cali en las negociaciones por Emanuel ‘Bebelo’ Reynoso modificó las prioridades, aunque Gamero no descarta del todo a Cataño en caso que se abran condiciones favorables para su salida de Bolivia.

Independiente Medellín toma fuerza como opción real

En ese contexto, Independiente Medellín emerge con mayor claridad como destino posible. El DIM busca reforzar su zona creativa tras la salida de Jarlan Barrera, un vacío sensible en el armado ofensivo del equipo. La directiva considera prioritario sumar un mediocampista con experiencia, lectura de juego y capacidad para asumir responsabilidades, especialmente pensando en su participación en la Copa Libertadores.

Cataño ya conoce el entorno del club antioqueño, al que defendió entre 2017 y 2018, etapa en la que dejó buenas sensaciones. Además, sus cifras recientes en Bolívar —32 partidos, siete goles y diez asistencias— respaldan su actualidad deportiva y refuerzan la idea de que aún tiene mucho para aportar al máximo nivel.

Un reemplazo natural para Jarlan Barrera

Por características, Daniel Cataño encaja en el perfil que hoy necesita el Medellín. Es un volante creativo, con buen primer pase, capacidad para asociarse y experiencia en escenarios de presión. Su eventual llegada permitiría al DIM cubrir una zona que quedó expuesta tras la salida de Barrera y darle mayor equilibrio a su estructura ofensiva.

Los próximos días serán decisivos. Mientras se define su desvinculación de Bolívar, el nombre de Cataño sigue ganando fuerza en el mercado colombiano y todo indica que su regreso al país es cuestión de tiempo. La gran incógnita es si será Deportivo Cali o Independiente Medellín el club que logre quedarse con un jugador llamado a ser protagonista inmediato en 2026.