Cuesta lo que cueste, Tolima quiere ser cabeza de grupo

El Deportes Tolima se jugará en esta fecha 20 la posibilidad de ser cabeza de Grupo en los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, para ello deberá derrotar al Deportes Quindío y esperar que Millonarios pierda puntos (sea derrotado o empate ante Atlético Nacional).

El equipo de Ibagué va en busca de quedar segundo amparado en sus jugadores valiosos y sobre todo en el actual arquero William Cuesta.

Ante la reciente salida de Álvaro Montero a Millonarios, el entrenador Hernan Torres depositó su confianza en el arquero antioqueño para ocupar los tres palos. Ante esto el uno dijo en Charla Técnica Colombia:

“Todos sabemos en este momento por que estoy tapando, lo que paso con Alvaro Montero y se me esta dando la oportunidad”. También dio su parecer por la salida de Montero: “Sabíamos que él tenía contrato hasta diciembre y podría firmar con cualquier equipo, él tomó la decisión de hacer las cosas públicamente”.

El portero también se refirió a la relación que tuvo con Álvaro, ambos compartieron cuatro años en el club, “compartí muchas cosas, le aprendí muchísimo a él, me daba buenos consejos, hicimos una bonita amistad…es un excelente arquero, en el Tolima lo demostró, siempre hacía las cosas de la mejor manera, era complicado quitarle el puesto…”

El Pijao tiene un duelo clave ante los cafeteros en busca de ser cabeza de serie y evitar cruzarse ante los paisas y otros equipos fuertes, ante esto se refirió: “Ojalá las cosas se nos dé, le ganemos al Quindío, y entre Nacional y Millonarios empaten o gane Nacional para así nosotros quedar segundo y acomodarnos, ser cabeza de grupo es importante. eso es bueno”.

En la actualidad se escucharon muchas voces en desacuerdo con el formato del torneo que se viene disputando, William habló sobre esto, “para el jugador nos sirve el mata, mata, el ida y vuelta es más efectivo, el que perdió se fue; el grupo le sirve más a los clubes, tendrá más partido de local, donde les ingresará más dinero”; sobre el pedido de Atlético Nacional de jugar un solo torneo, expresó: “Nooo, Nacional está así y hicieron un poco de puntos, si fuera asi quedaran campeón, pero el torneo hace tiempo ya se cambio, y asi como se esta jugando esta perfecto, no hay que cambiarle nada”.

En estos momentos en los pasillos del Manuel Murillo Toro se susurra la posibilidad de contratar un guardameta (Alexander Dominguez) de cara a los próximos torneos, tanto local como internacional. ante estos dichos se manifestó; “nooo pues, eso es normal, que suene todos, no tiene porque presionarme, ni nada, no me puedo presionar o sacarme por eso, igual el que llegue toca trabajar de la mejor manera, que llegue el que sea”.

Tolima es actual campeón colombiano y van en busca del “BI”, el jugador oriundo de Vigía del Fuente derrocho optimismo y conto: “estamos trabajando, así como vamos, haciendo las cosas muy bien, lo vamos a lograr y conseguir el título a fin de año, hay rivales fuertes, Millonarios y Atlético Nacional en la final seria muy bonito, está jugando muy bien”.

Entrevista a William Cuesta en Charla Técnica