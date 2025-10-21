Las declaraciones de Leonel Álvarez volvieron a agitar el panorama en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC). El actual entrenador de Atlético Bucaramanga rompió el silencio y, por primera vez, confirmó públicamente que su nombre sí está en carpeta para dirigir a Atlético Nacional en 2026, un tema que hasta ahora se manejaba solo como rumor entre prensa y aficionados.

Leonel Álvarez reconoce cercanía con el presidente de Nacional

Durante una entrevista concedida a ESPN, el técnico antioqueño habló sin evasivas sobre su vínculo con los directivos del club Verdolaga, dejando entrever que las conversaciones existen y que su cercanía con el presidente Sebastián Arango Botero es real.

“Nunca antes había estado tan cercano con el presidente de Nacional, hablamos muy seguido y él me ha citado para vernos en varias ocasiones, pero por distintas ocupaciones en nuestras agendas hasta ahora no nos hemos podido reunir; para nadie es un secreto que a cualquier entrenador le gustaría dirigir a Atlético Nacional, y estar en la carpeta de este club me llena de orgullo”.

Con esta frase, Álvarez Zuleta confirmó algo que muchos hinchas esperaban escuchar: que su nombre está efectivamente en los planes del Rey de Copas de Colombia. Además, reveló un dato hasta ahora desconocido: la buena relación que mantiene con el actual presidente del equipo.

🚨 “No había tenido tanta cercanía con el presidente de Nacional como hoy. Me ha invitado a varios lugares. Hemos tenido diálogos y han querido contar conmigo. Hoy estoy con Atlético Bucaramanga y tengo contrato largo”: Leonel Álvarez en @ESPNColombia pic.twitter.com/kSGuilkvW7 — Julián Capera (@JulianCaperaB) October 21, 2025

Mensaje de tranquilidad para los hinchas del Bucaramanga

A pesar de los rumores, Leonel Álvarez quiso dejar en claro que su presente sigue estando en Atlético Bucaramanga, equipo con el que cumple una destacada campaña en la Liga BetPlay II-2025. Ante los temores de los aficionados Leopardos por su posible salida en plena competencia, el DT envió un mensaje contundente.

“En este momento las cosas con Nacional quedan en stand by; ellos tienen su técnico y están planificando su remate de campeonato, y yo estoy haciendo lo propio acá en Bucaramanga; tengo una responsabilidad muy grande con este club y con esta gente que me brinda cariño todos los días; y ahora no estoy pensando en otra cosa que afrontar todos los retos tan lindos que tenemos con Bucaramanga en las próximas semanas; además acá mi contrato es largo”.

Con esta declaración, el entrenador antioqueño dejó entrever que cumplirá su ciclo con el equipo santandereano hasta final de año. De hecho, su contrato con Bucaramanga está firmado hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier club que desee contar con sus servicios deberá negociar una compensación económica para el elenco santandereano.

Atlético Nacional: vaivenes en proceso de búsqueda del nuevo DT

Desde la salida del argentino Javier Gandolfi hace dos meses, Atlético Nacional se ha tomado su tiempo para elegir al próximo entrenador. El presidente Arango y el gerente deportivo Gustavo Fermani han sostenido entrevistas virtuales con varios técnicos extranjeros, pero hasta ahora no han cerrado ningún acuerdo.

La decisión del club fue mantener a Diego Arias como técnico interino hasta finalizar el año, con el objetivo de que el nuevo proyecto deportivo inicie desde cero en enero de 2026. En esa planificación, la idea es que el próximo entrenador tenga margen para dirigir la pretemporada, armar su cuerpo técnico y definir la plantilla según su visión.

Sin embargo, en las últimas semanas ha cobrado fuerza una novedad importante: por primera vez en los últimos dos años, el club estaría considerando seriamente contratar un entrenador colombiano. Esa apertura cambió el panorama, y entre los nombres discutidos internamente aparecieron figuras de peso como Santiago Escobar, Juan Carlos Osorio, Reinaldo Rueda y Leonel Álvarez.

La posibilidad de que un técnico criollo regrese al banquillo de Atlético Nacional entusiasma a parte de la hinchada, especialmente por la conexión emocional que tiene Leonel con el club, del cual es confeso hincha, exjugador y campeón.

El futuro de Leonel, entre la calma y la expectativa

La figura de Leonel Álvarez siempre genera expectativa en el entorno del fútbol colombiano. Su estilo exigente, su carácter fuerte y sus buenos resultados recientes con Bucaramanga lo convierten en un candidato atractivo para cualquier institución grande del país.

No obstante, el propio entrenador ha insistido en que su enfoque actual está en el presente: mantener al equipo leopardo entre los protagonistas del campeonato y cerrar el año con protagonismo.

En paralelo, Atlético Nacional continúa evaluando perfiles y opciones para estructurar su nuevo proyecto deportivo. Aunque no hay una decisión definitiva, la cercanía entre el presidente Arango y Leonel Álvarez abre un escenario real de negociación a futuro.

Por ahora, el técnico paisa sigue concentrado en su labor con el Bucaramanga, mientras los rumores en Medellín no cesan. Y aunque el propio Leonel pide calma, lo cierto es que sus palabras encendieron la ilusión de los hinchas Verdolagas que sueñan con verlo algún día en el banquillo del club de sus amores.