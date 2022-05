“Como jugadores nos falta mucha unión”: Jhonny Vásquez y su fuerte crítica

Las repercusiones por el partido entre Jaguares e Independiente Medellín siguen estando presentes, algunos jugadores se han pronunciado sobre lo sucedido.

Jhonny Vásquez actual jugador del Deportivo Pereira también se pronunció por la salida al campo de los futbolistas de Jaguares en el partido frente al Medellín, al cual no se presentó el club antioqueño por falta de garantías ante la difícil situación de Paro Armado que vive el departamento de Córdoba.

El jugador expuso en su cuenta de Twitter un mensaje crítico hacia sus colegas del equipo cordobés y los hinchas del fútbol. “La pregunta es, ¿cómo nos ven a nosotros los futbolistas en este país? ¿cómo maquinas o personas ? ¡En tan poco tiempo están dejando el fútbol colombiano tan mal parado! Y como jugadores nos falta mucha unión ó colegaje. Recordamos que tenemos familia”.

La situación sigue siendo criticada por varios jugadores, periodistas e hinchas que no logran comprender cómo la Dimayor no pospuso el juego y también, por qué los jugadores de Jaguares no mostraron solidaridad con sus colegas de Independiente Medellín.

Hasta el momento Fernando Jamaramillo, presidente de la Dimayor, no se ha vuelto ha pronunciar sobre el asunto y el país sigue hablando de las imágenes que se vieron para la transmisión oficial.