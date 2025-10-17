En la fría noche de Tunja, el estadio La Independencia será escenario de un partido cargado de tensión y urgencia. Boyacá Chicó recibe hoy al campeón de Colombia, Independiente Santa Fe, en un duelo donde ambos están obligados a sumar. El cuadro ajedrezado necesita los tres puntos para seguir respirando en su lucha por mantener la categoría, mientras que los cardenales deben ganar para no alejarse de los puestos de Cuadrangulares Finales y conservar la esperanza de defender el título obtenido hace cuatro meses.

Chicó vs Santa Fe: Horario, canales, TV y transmisiones HOY

Partido: Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe

Boyacá Chicó vs Independiente Santa Fe Fecha: Viernes 17 de octubre de 2025

Viernes 17 de octubre de 2025 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor 2025-II – Jornada 16

Liga BetPlay Dimayor 2025-II – Jornada 16 Estadio: La Independencia de Tunja

La Independencia de Tunja Árbitro: Héctor Rivera González

Héctor Rivera González Televisión: Win Sports y Win + Fútbol

Win Sports y Win + Fútbol Streaming: Win Play

Chicó vs Santa Fe: urgencia y orgullo en Tunja

Con el descenso acechando, Boyacá Chicó afronta un panorama crítico. Su campaña ha sido una de las más discretas del semestre, con apenas un par de empates recientes y seis jornadas sin conocer la victoria. Ocupa la penúltima posición del torneo, con 23 goles recibidos, reflejo de una de las defensas más débiles del campeonato.

El equipo boyacense, dirigido por Mario García, busca dar un golpe de autoridad ante su público y sumar un triunfo que lo mantenga en la pelea por conservar su cupo en Primera División. En su más reciente presentación en casa logró rescatar un empate 1-1 ante Atlético Nacional, resultado que, aunque insuficiente, dejó una leve sensación de mejora.

El campeón obligado a ganar para retener la corona

Por su parte, Independiente Santa Fe llega a este compromiso con la presión de recuperar terreno tras un bajón evidente en su rendimiento. Desde la salida del técnico Jorge Bava, el equipo no ha encontrado regularidad. Fue eliminado de la Copa Colombia por Independiente Medellín con un contundente 0-3 y luego cayó 1-3 ante Llaneros, resultados que encendieron las alarmas.

El conjunto cardenal apenas ha ganado un partido como visitante en todo el semestre, un dato preocupante para un equipo que busca sostener su lugar entre los ocho mejores. Con cinco triunfos, cinco empates y cuatro derrotas, Santa Fe ocupa el octavo puesto por diferencia de goles, pero una nueva caída podría comprometer seriamente sus opciones de clasificación.

Chicó vs Santa Fe: alineaciones probables

Boyacá Chicó: Emiliano Denis; José Ampudia, Anyelo Marín, Arlen Banguero, Juan Quiceno; Estefano Arango, Kevin Londoño, Nicolás Valencia, Delio Ramírez; Vladimir Hernández y Jairo Molina.

Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Elvis Perlaza, Emanuel Olivera, Iván Scarpeta, Christian Mafla; Ewil Murillo, Daniel Torres, Yairo Moreno; Ómar Frasica, Harold Mosquera y Hugo Rodallega.