Mientras públicamente se ha intentado transmitir un mensaje de estabilidad, al interior de Atlético Nacional se sigue moviendo con fuerza uno de los temas más sensibles del proyecto deportivo: la elección del nuevo director técnico. Aunque hace un par de semanas el presidente Sebastián Arango Botero y el gerente deportivo Gustavo Fermani ratificaron en el cargo a Diego Arias Hincapié, la realidad es que el club continúa trabajando en paralelo en la búsqueda de un nuevo entrenador.

Esta vez, el proceso no está siendo liderado exclusivamente por la estructura deportiva habitual. Desde lo más alto del organigrama del club, la familia Ardila Lülle ha decidido intervenir directamente, delegando esta responsabilidad en una figura que ya ha tenido protagonismo en decisiones clave: Carolina Ardila Zurek.

La cúpula toma el control del proceso

La información, revelada por el periodista Felipe Sierra, apunta a que los constantes cambios y decisiones erráticas en el banquillo durante los últimos años han agotado la paciencia de los propietarios del club. Por esa razón, en esta oportunidad optaron por asumir directamente el control del proceso de selección del nuevo entrenador.

En el modelo organizativo de Atlético Nacional, la familia propietaria suele delegar la gestión diaria en el presidente y el gerente deportivo. Sin embargo, en situaciones consideradas estratégicas, como la elección del cuerpo técnico, no es extraño que intervengan de manera directa.

En este contexto, Carolina Ardila Zurek ha vuelto a ponerse al frente del análisis de perfiles, entrevistas y evaluación de hojas de vida, con el objetivo de evitar nuevos errores en una decisión que consideran determinante para el rumbo del club en 2026.

Un antecedente que respalda su intervención

No es la primera vez que Carolina Ardila Zurek asume un rol protagónico en este tipo de decisiones. De hecho, su intervención anterior dejó un antecedente positivo dentro del club.

En 2024, fue una de las principales impulsoras de la llegada del entrenador mexicano Efraín Juárez, un perfil que en ese momento no figuraba en el radar mediático ni contaba con experiencia previa dirigiendo equipos profesionales.

Tras un proceso de análisis detallado junto a su equipo de trabajo, Ardila lideró las negociaciones que terminaron con la llegada del técnico, quien en pocos meses logró conquistar dos títulos, validando así la apuesta realizada desde la cúpula dirigencial.

Ese precedente es clave para entender por qué, en esta ocasión, la empresaria ha decidido replicar la fórmula.

Un proceso sin afán, pero con objetivos claros

A diferencia de otros momentos, la consigna actual dentro de Atlético Nacional es clara: no apresurar la decisión. La intención es llevar a cabo un proceso riguroso, con múltiples entrevistas y un análisis profundo de cada candidato.

Según lo revelado, Carolina Ardila Zurek ya habría sostenido encuentros con al menos tres entrenadores: un argentino, un español y un colombiano. Aunque no se han filtrado nombres, sí se ha podido establecer que el perfil buscado en esta ocasión apunta a técnicos con amplio recorrido y experiencia consolidada, marcando un cambio respecto a apuestas recientes.

El proceso podría tomar varias semanas. Como referencia, en la contratación de Efraín Juárez, el lapso entre la entrevista inicial y el anuncio oficial fue cercano a los 20 días, un tiempo que podría repetirse en esta nueva búsqueda.

Un cambio de rumbo en el perfil del entrenador

Uno de los puntos más relevantes en esta nueva etapa es el cambio de criterio en la elección del entrenador. En ciclos recientes, bajo la gestión de Sebastián Arango Botero y Gustavo Fermani, el club apostó por perfiles emergentes como Javier Gandolfi y el propio Diego Arias Hincapié.

Sin embargo, los resultados y la falta de consolidación del proyecto han llevado a replantear esa estrategia. Ahora, la prioridad es encontrar un técnico con trayectoria comprobada, capacidad de manejo de grupo y experiencia en contextos de alta exigencia.

Este giro busca darle mayor estabilidad a un proyecto deportivo que ha sufrido constantes cambios en los últimos años.

La salida de Arias, un tema ya encaminado

En medio de este panorama, también se ha podido establecer que la salida de Diego Arias Hincapié está prácticamente definida a nivel interno. Aunque públicamente se ha manejado un discurso de respaldo, en privado ya se habría acordado un proceso de transición.

El joven entrenador, de 40 años, asumió el cargo tras su paso por el equipo Sub-20 y ha sido valorado por su profesionalismo y disposición. No obstante, en la interna del club consideran que el próximo paso debe darse con un perfil distinto.

El empalme con el nuevo cuerpo técnico se daría en las próximas semanas, una vez finalice el proceso de selección liderado por la cúpula dirigencial.

Un momento clave para el futuro del club

La decisión que tome Atlético Nacional en este proceso marcará buena parte de su rumbo en los próximos años. No se trata solo de elegir un entrenador, sino de definir el modelo deportivo que guiará al club en una etapa en la que la exigencia de resultados es máxima.

Con la intervención directa de la familia Ardila Lülle y el liderazgo de Carolina Ardila Zurek, el club busca reducir el margen de error en una decisión que, como ya quedó demostrado en el pasado reciente, puede cambiar por completo la historia de un proyecto.