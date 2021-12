Carlos Antonio Vélez: “Cali no tiene la culpa de la pobreza de Atlético Nacional”

Carlos Antonio Vélez criticó la eliminación de Atlético Nacional y felicitó al Deportivo Cali por lo hecho en el cuadrangular A hasta el momento. Sin embargo, mostró su inconformidad con el arbitraje de Alexander Ospina.

“Anoche mas de lo mismo… Cali no tiene la culpa de que el adversario sea lo que hemos visto, una pobreza franciscana y que exista un mamarracho en el arbitraje y el VAR… Este señor (Alexander) Ospina era el VAR en Ibagué (Ante Millonarios) y vio una mano increíble en la última jugada que por bien del fútbol Vargas no metió esa pelota. Ese mismo señor ve que Preciado empuja al rival, el mismo que pitó ese penalti en Ibagué y que no vio la de anoche a favor del Cali… La Ley de juego es clarita”, inició en su audio columna de todas la mañanas, ‘Palabras Mayores’, de Antena 2.

Y agregó que “solamente quiero decirle al señor Ospina que nos damos cuenta de todo, pero usted que se rebuscó esa mano en Ibagué no ve una tan clara anoche.¿ No es raro eso? De todas manera el Cali no tiene la culpa de ese arbitraje ni que el adversario haya jugado. Le ganó los seis puntos y listo, no tiene la culpa”.

“Ganarle a Nacional se volvió un hecho rutinario. Equipos de todas las pelambres le sacaron puntos: Jaguares, Bucaramanga, Cali, Medellín, Pereira, Millonarios, Junior. Se volvió la pera del gym, la pera de los boxeadores. Eso es un fracaso absoluto y a la vista está todos lo problemas”, siguió con la crítica a Nacional.

“Salva la campaña que esta en Copa Libertadores, pero… la verdad es que el nivel del grupo era para pasar caminando. Si siguen así, Cali, Junior y Nacional en Copa salen rapidito. Con lo que hay no habrá futuro en Copa, es fácil predecirlo y lo de Nacional debe haber restructuración total, empezando por su técnico que es biche, es de carácter normal, no futbolero ni de técnico de equipo grande”.

Palabras Mayores 9 de diciembre