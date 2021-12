Alejandro Restrepo y lo que dijo de su futuro tras la eliminación de Atlético Nacional

¡Una pena! Atlético Nacional quedó eliminado de la Liga BetPlay 2021-II tras perder 1-2 ante Deportivo Cali en el juego válido a la cuarta fecha del grupo A de los cuadrangulares.

Con este resultado, el cuadro Verdolaga se quedó con solo dos puntos y sin poder ganar un solo juego hasta el momento en el grupo. Sobre esto, la eliminación y lo que vendrá para el equipo habló Alejandro Restrepo en la rueda de prensa posterior al juego disputado en el Atanasio Girardot.

“Lo principal es que tenemos que ser críticos y reflectivos. y mirar los factores que sumaron para que hoy no tengamos la posibilidad de pelear por el título. Debemos sacar conclusiones que nos ayuden a crecer a ser mejores. Hablado del partido fue 100% futbolístico. No fuimos tan eficaces como debíamos y momentos donde no la pasamos bien y el rival fue superior” , inició.

Y agregó que “tenemos que ser críticos, reflectivos, el staff, cuerpo técnico y jugadores y analizar donde están las fallas”. Sobre su posible salida, el DT dijo que “Rumores… No lo sé, nos acabamos de reunir con el comité como lo hacemos en cada partido y buscamos cual puede ser el futuro del club y llevar a Nacional donde ha estado siempre. Somos parte de un proceso y las decisiones y el rumbo irán marcado en el momento que se tengan que reunir estos actores”.

“Son muchas situaciones que se han presentado rápido. Cada uno sabe su rol y lo que debe hacer en cada momento. Dentro de esa critica y esa reflexión es mirarnos dentro donde pudo estar, si fue en el 11, en el refresco de los jugadores, si está en la recuperación o rotación. Debemos pasar ese momento que es doloroso para la hinchada y nosotros. lo unico que queda es buscar un aprendizaje”, explicó el estratega sobre la autocrítica.

“Yo creo que más allá de que hoy perdimos, el juego de hoy es un muestra de ello: ir contra un rival 0-2 abajo, el querer intentarlo siempre, ir con pundonor, valentía y jugadores jóvenes dentro del terreno de juego y hacerlo con decisión. El grupo siempre ha intentado ejecutar los planes”, concluyó.