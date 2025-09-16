La Liga BetPlay 2025 vivió una de sus curiosidades más llamativas en años recientes: en un lapso de menos de un mes, los tres clubes más laureados del país –Millonarios, América de Cali y Atlético Nacional– decidieron cambiar de entrenador. Una coincidencia que refleja la presión constante por los resultados en el fútbol colombiano.

Entre el 20 de agosto y el 15 de septiembre se dieron las salidas de David González en Millonarios, Gabriel Raimondi en América y Javier Gandolfi en Atlético Nacional. Tres decisiones que generaron un fuerte eco mediático y alteraron el rumbo del campeonato.

La salida de David González en Millonarios

El primero en mover ficha fue Millonarios, el 20 de agosto de 2025, tras una derrota en El Campín frente a Unión Magdalena. Ese resultado precipitó la salida de David González, quien había asumido menos de nueve meses antes.

Su ciclo incluyó 34 partidos oficiales entre Liga, Copa y Sudamericana, con un balance de 14 victorias, 9 empates y 11 derrotas. Aunque mostró pasajes de buen fútbol, el rendimiento no alcanzó para sostenerlo. La dirigencia azul nombró a Hernán Torres como nuevo técnico.

América de Cali y el corto ciclo de Raimondi

El 1 de septiembre de 2025, América de Cali confirmó la salida del argentino Gabriel Raimondi, tras la derrota 1-0 contra Alianza FC. Su paso por el club escarlata fue fugaz, apenas un par de meses, y dejó un balance negativo.

Raimondi dirigió 14 partidos oficiales, en los que consiguió solo 4 victorias, 3 empates y 7 derrotas, con un rendimiento del 35%. La dirigencia decidió dar un golpe de timón y nombró como reemplazo a David González, apenas unos días después de su salida de Millonarios, en uno de los movimientos más curiosos del semestre.

Atlético Nacional y el final del ciclo Gandolfi

La tercera decisión llegó el 15 de septiembre de 2025, cuando se empezó a hablar de la salida de Javier Gandolfi en Atlético Nacional. Su último partido fue la derrota 0-1 contra Bucaramanga, que selló su suerte tras un proceso de altibajos.

En su ciclo, Gandolfi dirigió 51 partidos oficiales, con 22 victorias, 17 empates y 12 derrotas, para un rendimiento del 54.24%. Su logro más importante fue la Superliga 2025, aunque también quedó en la memoria la eliminación en octavos de final de la Libertadores frente a Sao Paulo y la caída en los cuadrangulares de la Liga 2025-1. Nacional aún no ha oficializado a su nuevo entrenador.

La presión sobre los entrenadores en la Liga BetPlay

La simultaneidad de estos cambios pone en evidencia la poca paciencia que existe en los grandes del fútbol colombiano. En cuestión de semanas, los tres equipos más ganadores del país optaron por cerrar ciclos, reflejando la exigencia de hinchas y directivos por resultados inmediatos.

En el caso de Millonarios, América y Nacional, la historia muestra que el margen de error para los técnicos es mínimo. Un par de resultados adversos son suficientes para replantear proyectos completos.

Un dato curioso que marca la Liga BetPlay

Que los tres gigantes del FPC cambiaran de entrenador en menos de un mes no es un hecho común. Este dato entra en los registros históricos del torneo y deja en evidencia la intensidad con la que se vive el fútbol colombiano.

Con Hernán Torres en Millonarios, David González en América y la expectativa por el nuevo técnico en Atlético Nacional, la Liga BetPlay entra en una nueva etapa cargada de intriga y expectativa.