Esta tarde-noche se disputará en Tunja el partido aplazado de la Jornada 18 de la Liga BetPlay Dimayor, encuentro que pondrá al día el calendario del campeonato colombiano a solo dos fechas del cierre de la fase Todos contra Todos. Inicialmente programado en Bogotá y suspendido por motivos de seguridad, el compromiso volvió a su sede natural en el estadio La Independencia, donde se espera una gran asistencia de hinchas escarlatas.

Chicó vs América: Ver HOY por Televisión y plataformas Streaming

Partido: Boyacá Chicó vs América

Boyacá Chicó vs América Fecha: Jueves 6 de noviembre de 2025

Jueves 6 de noviembre de 2025 Hora: 6:10 p.m.

6:10 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Aplazado jornada 18

Liga BetPlay Dimayor – Aplazado jornada 18 Estadio: Independencia de Tunja

Independencia de Tunja Árbitro: Wilmar Montaño Guevara

Wilmar Montaño Guevara Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

América de Cali y su última gran oportunidad

El Rojazo llega a este compromiso en un momento crucial. Con 23 puntos y una diferencia de gol de +2; el conjunto dirigido por David González tiene la posibilidad de ingresar al grupo de los ocho si logra vencer a Boyacá Chicó en Tunja.

El rival a superar en la tabla es Alianza Valledupar, que actualmente ocupa la octava posición con 26 unidades. Una victoria le permitiría al cuadro escarlata alcanzar su principal objetivo de la temporada y depender de sí mismo en las dos últimas fechas del torneo.

Qué necesita América para meterse entre los ocho

El panorama es claro:

Si gana , América alcanzará el grupo de los ocho, desplazando a Alianza Valledupar y superando también a Llaneros e Independiente Santa Fe .

, América alcanzará el grupo de los ocho, desplazando a Alianza Valledupar y superando también a e . Si empata , seguirá fuera de la zona de clasificación con 24 puntos.

, seguirá fuera de la zona de clasificación con 24 puntos. Si pierde, complicará seriamente su camino, pues dependerá de otros resultados para aspirar a un lugar en la siguiente fase.

El duelo contra Chicó representa una final anticipada para los escarlatas, que no pueden permitirse otro tropiezo en un torneo donde los márgenes son mínimos.

Lo que viene para el América de Cali

Después de ponerse al día con el calendario, el América afrontará otro duelo clave el domingo 9 de noviembre frente a Unión Magdalena en el estadio Pascual Guerrero, por la jornada 19 de la Liga BetPlay.

Además, el equipo tendrá el reto de la Copa Colombia, donde buscará revertir el 4-1 adverso ante Atlético Nacional en las semifinales. El juego de vuelta se disputará el domingo 16 de noviembre, también en Cali, con la obligación de ganar por tres goles para forzar los penales o por cuatro para clasificar directo a la final.