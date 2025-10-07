La polémica sigue creciendo en torno al Atlético Nacional y a su delantero Alfredo Morelos, protagonista del empate 1-1 ante Boyacá Chicó por la Liga BetPlay II-2025, luego de que el árbitro Jairo Mayorga sancionara un penalti en tiempo de adición tras una discutida acción dentro del área. Aunque el VAR, encabezado por Nicolás Gallo, ratificó la infracción, la confesión del propio Morelos después del partido encendió aún más la controversia.

El atacante cordobés, sin titubeos, reconoció ante las cámaras de Win Sports que forzó la jugada que derivó en el penalti: “Siento el contacto y me tiro, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas”. Esta declaración, que recorrió las redes sociales en cuestión de minutos, podría acarrearle consecuencias disciplinarias al jugador, más allá de lo sucedido en el terreno de juego.

Dimayor analiza sanción de oficio contra Morelos

De acuerdo con fuentes cercanas a la Dimayor, la Comisión de Disciplina y Castigo ya estaría evaluando las declaraciones de Alfredo Morelos para determinar si ameritan una sanción de oficio. El delantero podría recibir al menos una fecha de suspensión por admitir que simuló una falta que cambió el rumbo del partido.

En el entorno del fútbol colombiano no es habitual que un jugador reconozca públicamente haber “engañado” al árbitro, motivo por el cual el caso ha generado fuerte presión mediática y reclamos de transparencia hacia los organismos disciplinarios.

Un episodio similar se vivió en 2009, cuando Carmelo Valencia, entonces delantero de Millonarios, admitió haber exagerado una falta en el clásico capitalino ante Santa Fe. “Cuando uno está buscando su beneficio, tiene que usar todas sus armas; el fútbol es de vivos, no de bobos. Sentí un pequeño contacto y lo que hago es tirarme”, declaró en su momento.

Tras aquellas palabras, la Dimayor decidió sancionar a Carmelo Valencia con una fecha, anular la expulsión del arquero de Santa Fe, Agustín Julio, y suspender cinco jornadas al árbitro Adrián Vélez. Por lo tanto, el precedente existe y podría aplicarse de manera similar en el caso del ‘Búfalo’ Morelos, quien arriesga a perderse el próximo compromiso liguero ante Deportivo Cali el martes 14 de octubre en el Atanasio Girardot.

En todo caso, el delantero sí podrá estar presente en el duelo de esta semana de Copa Colombia frente a Once Caldas, ya que se trata de una competencia distinta a la Liga.

Eduardo Pimentel explotó contra el VAR y Nicolás Gallo

Mientras la Dimayor analiza la sanción, el máximo accionista del Boyacá Chicó, Eduardo Pimentel, también levantó la voz tras conocerse los audios del VAR en la jugada polémica. En las grabaciones se evidencia que el árbitro Mayorga inicialmente no iba a pitar penal, pero el juez VAR, Nicolás Gallo, insistió para que cambiara su decisión.

En su cuenta de X (antes Twitter), Pimentel fue contundente: “Nuevamente el VAR es protagonista en Tunja y adivinen quién lo integró nuevamente, sí señores, el juez VAR más sancionado y nefasto del FPC, Nicolás Gallo, quien cuenta con un gran prontuario, pero también con gran padrino dentro de la FCF”, escribió el directivo del club boyacense.

Pimentel añadió además: “Es el directamente responsable de hacer caer en un gravísimo error al juez central Mayorga, quien peca por su falta de carácter y de personalidad. Gallo, en los audios, es quien insiste y obliga a cambiar de opinión a Mayorga. Total, esto es una vergüenza que no tiene límites”.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre la transparencia del arbitraje en el Fútbol Profesional Colombiano (FPC), especialmente en lo que respecta a la influencia del VAR en jugadas determinantes.

Nuevamente el VAR es protagonista en TUNJA y adivinen quien lo integró nuevamente, si Srs el juez VAR más sancionado y nefasto del FPC NICOLAS GALLO, quien cuenta con un gran prontuario, pero también con gran padrino dentro de la FCF , es el DIRECTAMENTE EL RESPONSABLE de hacer… — Eduardo Pimentel (@Edo_Pimentel) October 7, 2025

El escándalo que no se apaga en el Fútbol Profesional Colombiano

La situación mantiene a Atlético Nacional bajo el foco mediático, mientras la Comisión de Disciplina define si actuará de oficio contra Alfredo Morelos. En caso de que se repita el precedente de 2009, el delantero podría ser sancionado por “conducta antideportiva que afecta la imagen del campeonato”.

El tema ya genera división entre los hinchas. Algunos defienden la viveza del jugador como parte del fútbol, mientras otros exigen ejemplaridad y sanciones claras. Lo cierto es que, con sus propias palabras, Morelos puso en aprietos no solo a la Dimayor, sino también al cuerpo técnico y directivo del cuadro verdolaga, que podría quedarse sin su principal atacante en pleno tramo decisivo del semestre.

La polémica está servida, y el fútbol colombiano espera por la determinación que tomará la Dimayor frente a un caso que ha vuelto a poner en discusión la línea entre la “picardía” y el “engaño” dentro del terreno de juego.