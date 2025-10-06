Gran revuelo se desató tras el empate 1-1 entre Boyacá Chicó y Atlético Nacional, disputado este domingo 5 de octubre por la fecha 14 de la Liga BetPlay II-2025. La polémica se centró en el penalti señalado por el árbitro Jairo Mayorga, por una supuesta falta sobre Alfredo Morelos en tiempo de adición.

El VAR revisó la jugada y ratificó la infracción, decisión que permitió a Nacional empatar el compromiso en los minutos finales. El propio Morelos ejecutó el cobro y convirtió el gol que salvó al equipo antioqueño, aunque las críticas no se hicieron esperar.

Analistas arbitrales señalaron que la acción no debió sancionarse, pues el delantero habría exagerado el contacto dentro del área del conjunto ajedrezado.

La confesión de Alfredo Morelos tras el polémico penal

En declaraciones a Win Sports, el atacante verdolaga admitió que buscó el contacto con el defensor rival y luego se lanzó al suelo. “100 %, yo creo que ya tenía la posición ganada y el defensor sabe porque yo hablo con él y le digo ‘me agarras’. Obviamente, yo siento el contacto y me tiro, yo soy muy inteligente en ese tipo de jugadas y gracias a Dios se logró empatar”, expresó Morelos sin titubeos.

El jugador también destacó la importancia del punto obtenido y el esfuerzo del grupo en una plaza difícil. “Sabíamos que iba a ser difícil por la altura, la cancha, no podemos tener excusas de nada, debemos salir a ganar en todo lado, pero lo importante es que no se perdió, nos llevamos un punto que fue luchado, pero con sacrificio y humildad vamos a lo que se viene, una semana complicada con Copa y Liga”, añadió el delantero.

Con este tanto, Alfredo Morelos llegó a 28 goles en 78 partidos con el conjunto verde, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo.

“100% penal, ya tenía la posición ganada”, Alfredo Morelos, jugador de Nacional.#MuchoMásFútbol pic.twitter.com/TtzhkiZKT8 — Win Sports (@WinSportsTV) October 6, 2025

Atlético Nacional y la dificultad de jugar en Tunja

El compromiso se definió con dos pelotas quietas: un tiro libre de Johan Bocanegra, que adelantó al Boyacá Chicó, y el discutido penal ejecutado por Morelos para sellar el empate.

A pesar de jugar en Tunja, el ambiente fue favorable al club paisa, ya que la mayoría del público presente en el Estadio La Independencia apoyó al Atlético Nacional, que actuó prácticamente como local.

Morelos reconoció las dificultades del escenario y de la altura boyacense, pero valoró el resultado. “Sabíamos que iba a ser difícil por la altura y la cancha. Nosotros no debemos tener excusa de nada, siempre salir a ganar en todo lado. Lo importante es que no se perdió, nos llevamos un punto que fue luchado. Con sacrificio y humildad vamos a trabajar en lo que viene, será una semana complicada con Copa y también Liga”, concluyó el atacante.

Con este empate, Atlético Nacional llegó a 24 puntos, ubicándose cuarto en la tabla de posiciones y con la mira puesta en una semana exigente que combina compromisos de Liga BetPlay y Copa Colombia.