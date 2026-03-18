La visita de Atlético Nacional a Millonarios dejó un resultado que impacta en lo deportivo y en lo emocional. El equipo verdolaga sufrió una derrota por 3-0 en Bogotá, en un nuevo capítulo de un enfrentamiento reciente que ha sido adverso, incluyendo la eliminación en la Copa Sudamericana.

Más allá del marcador, el contexto genera un análisis más profundo. Atlético Nacional es líder de la Liga BetPlay con 24 puntos en 11 partidos, pero la repetición de resultados negativos ante el mismo rival abre preguntas sobre el momento del equipo y el proceso que lidera Diego Arias.

La nueva derrota de Atlético Nacional ante Millonarios

El partido en El Campín representaba una oportunidad para tomar revancha tras lo sucedido en el torneo internacional. Sin embargo, el desarrollo del juego fue nuevamente favorable para Millonarios.

Atlético Nacional no logró ejecutar el plan de juego que había preparado y terminó sufriendo una derrota amplia. El 3-0 refleja no solo la eficacia del rival, sino también las dificultades del equipo verdolaga para sostener su idea en el campo, además de sufrir las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano.

Este resultado se suma a una seguidilla reciente de enfrentamientos directos en los que el equipo no ha logrado imponerse.

Lo que dijo Diego Arias tras la goleada en Bogotá

En la rueda de prensa posterior al partido, Diego Arias expresó el impacto del resultado en el grupo.

“Es un partido y un resultado que nos duele mucho. Habíamos planteado un tipo de partido que nos acercaba al objetivo de ganarlo, infortunadamente por todo lo que sucedió no lo pudimos realizar. Es una pena y un dolor grande para nosotros no haber alcanzado ese resultado”.

El entrenador dejó claro que el equipo tenía una idea definida para el compromiso, pero no logró llevarla a cabo en el desarrollo del juego.

El respaldo de los jugadores al proceso de Diego Arias

En medio de la derrota, el entrenador también destacó el respaldo que siente por parte del plantel.

“Siento el respaldo. Somos un equipo que trabajamos juntos para obtener los resultados. Hoy no lo logramos, perdimos todos”.

El mensaje refleja unidad dentro del grupo, incluso en momentos adversos. Arias recordó que hace pocos días el equipo había celebrado un buen resultado como visitante.

“Hace pocos días logramos un buen resultado de visitante ante un gran rival y celebramos todos juntos. Hoy es un dolor. Debemos tener autocrítica todos para saber por qué no se pudo cumplir el objetivo que teníamos hoy».

Un proceso que se sostiene pese al golpe

Más allá del resultado, el entrenador insistió en la importancia de mantener la calma y no tomar decisiones apresuradas.

“Es momento de reflexionar, saber en qué nos hemos equivocado, pero venimos de 3 partidos con muy buenas presentaciones”.

El técnico destacó que el equipo sigue en una posición favorable en el campeonato, lo que permite sostener la confianza en el proceso.

“Estamos en una muy buena posición en el torneo, con toda la ilusión y las posibilidades de cerrar muy bien esta primera fase y pelear por nuestros objetivos en liga”.

Los números de Atlético Nacional con Diego Arias

El balance del equipo bajo la dirección de Diego Arias sigue siendo positivo en términos generales. Atlético Nacional completa 33 partidos con el entrenador, con un registro de 20 victorias, 6 empates y 7 derrotas. Esto representa un rendimiento cercano al 66%, una cifra que respalda el trabajo realizado hasta el momento. Sin embargo, los resultados recientes ante un rival directo como Millonarios generan un contraste que alimenta el debate.