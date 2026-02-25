La expectativa por ver debutar a Kevin Cataño con Atlético Nacional sigue creciendo entre los hinchas verdolagas. El arquero canterano regresó al club como fichaje para la temporada 2026, pero aún no ha sumado minutos oficiales y tampoco estará en el partido ante Santa Fe de la Fecha 5 de la Liga BetPlay.

La convocatoria del equipo dirigido por Diego Arias volvió a incluir a David Ospina y Harlen Castillo como los dos arqueros disponibles. Con eso, Cataño suma otra jornada sin jugar, una situación que genera preguntas sobre su presente y cuándo podría llegar su oportunidad.

Kevin Cataño en Atlético Nacional: por qué no ha debutado

Kevin Cataño regresó a Nacional tras destacarse en el Torneo BetPlay. Su fichaje generó expectativa por su historia en las inferiores del club y su crecimiento reciente. Sin embargo, el arquero todavía no ha debutado.

Solo ha sido convocado a 3 partidos y en todos se quedó en la suplencia. Desde el 13 de febrero no aparece en convocatorias. La explicación principal está en la competencia interna del puesto y en el proceso de adaptación al equipo. Es parte del proceso que va llevando a este nivel.

La competencia con David Ospina y Harlen Castillo

Atlético Nacional cuenta con dos arqueros de experiencia. David Ospina es referente del club y de la Selección Colombia, mientras Harlen Castillo ha respondido cuando ha sido titular. Con él en el arco también se alcanzaron logros relevantes para el club.

Ante ese panorama, el cuerpo técnico prioriza continuidad en el arco. Rotar sin necesidad puede afectar la estabilidad defensiva. Por eso, Cataño debe esperar su momento mientras compite en entrenamientos.

Qué dijo Diego Arias sobre Kevin Cataño en Nacional

El DT explicó la situación antes del partido con Alianza FC. Sus palabras dejaron claro el criterio de elección.

“No es rotar por rotar. Tiene mucho que ver con el rendimiento de los jugadores. Los que han estado en campo es porque están en muy buena forma. Consideramos que nos van a aportar iniciando o entrando en los partidos (…). Hay un análisis profundo del rival y de nuestros jugadores. Qué jugadores podrían estar mejor para los juegos, qué cantidad de minutos han acumulado y evitar lesiones en la medida de lo posible. En el caso de Kevin Cataño, llegó hace poco al club, está creciendo en sus entrenamientos. Es un portero con muchas condiciones. En el momento que consideremos que el partido y nuestro equipo tengan un escenario para que él esté, seguramente va a tener la oportunidad como otros compañeros que no han podido participar hasta el momento”.

La opinión de Gustavo Fermani, Director Deportivo, sobre Kevin Cataño

El Director Deportivo, Gustavo Fermani, también habló del arquero en Win Sports. Destacó su actitud y adaptación al club. Según Fermani, Cataño entendió la competencia desde el inicio y trabaja día a día. Estar junto a Ospina y Castillo es parte de su aprendizaje.

«Estamos felices de tener a Kevin Cataño acá. Ha demostrado ser una gran persona, entendió a dónde llegaba y con quién le tocaba competir. Lo hace de la mejor manera en el día a día. Diego (Arias, el DT), va a encontrar en cualquier momento la oportunidad de darle los minutos que entendemos que Kevin se va ganando. En mis charlas con él, entiende que esto que le toca vivir es parte del proceso de llegar a Nacional, el club más grande de Colombia; y de venir desde el ascenso. Estar acá, entrenar al lado de David Ospina, Harlen Castillo, para él es una enseñanza permanente. Él lo toma así. Sabe que está creciendo día a día y sabe que en cualquier momento le va a tocar la oportunidad y va a estar a la altura».

El proceso de adaptación de Kevin Cataño en Atlético Nacional y cuándo podría debutar

Llegar a Atlético Nacional implica un cambio grande para cualquier jugador joven. Cataño pasó del ascenso a uno de los clubes más exigentes de Colombia. El ritmo de entrenamientos, la presión competitiva y el nivel de los compañeros requieren adaptación. El cuerpo técnico prefiere que el arquero se consolide antes de debutar.

Sobre eso no hay fecha confirmada. El debut puede llegar en varios escenarios:

Rotación en Liga BetPlay

Partido de Copa

Necesidad por lesión o sanción

Decisión táctica del cuerpo técnico

Todo dependerá del momento del equipo y la evolución del arquero.

Expectativa de la hinchada con Kevin Cataño

Los hinchas quieren ver al arquero en acción. Su historia como canterano genera ilusión. Sin embargo, la competencia en el arco es fuerte. Nacional prioriza resultados y estabilidad.

La oportunidad llegará cuando el cuerpo técnico lo considere oportuno, en un proceso que busca preparar al arquero para responder cuando llegue su momento.