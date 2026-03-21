El estadio Atanasio Girardot vivirá esta noche un ambiente caldeado. La hinchada de Atlético Nacional llega golpeada y molesta tras la dura goleada sufrida ante Millonarios FC en El Campín, un resultado que dejó más dudas que certezas. Y aunque el conjunto Verdolaga marcha como líder de la Liga BetPlay 2026-I, el descontento es evidente por la falta de un juego convincente. Enfrente estará un sólido Internacional de Bogotá, un equipo ordenado, paciente y especialista en el contragolpe.

Nacional vs Inter de Bogotá: canales TV y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido: Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá

Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá Fecha: Sábado 21 de marzo de 2026

Sábado 21 de marzo de 2026 Hora: 8:30 p.m.

8:30 p.m. Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Árbitro: Jairo Mayorga

Jairo Mayorga Evento: Liga BetPlay Dimayor I 2026 – Jornada 13

Televisión: Win + Fútbol

Streaming: Win Play

Nacional se aferra a su fortaleza en casa

Más allá del ruido externo, Atlético Nacional mantiene un dato que respalda su campaña: ha ganado sus cinco partidos como local en la presente Liga BetPlay. En Medellín, el equipo ha mostrado una versión mucho más sólida, con intensidad y control de los encuentros.

Esa fortaleza será clave en un momento donde la presión aumenta. El equipo dirigido por Diego Arias necesita no solo ganar, sino también convencer desde el juego para calmar el inconformismo de su hinchada.

Inter de Bogotá, la gran revelación del torneo

El Internacional de Bogotá llega como uno de los equipos más consistentes del campeonato. Su presente lo respalda: acumula 11 partidos sin perder en liga y ha logrado consolidar una identidad basada en el orden táctico y la efectividad en transición.

Además, fuera de casa mantiene una racha de cinco juegos sin derrotas, lo que lo convierte en un rival incómodo para cualquier equipo. Su capacidad para aprovechar espacios y golpear en momentos clave será una de sus principales armas en el Atanasio.

Bajas sensibles en Atlético Nacional tras El Campín

El reciente clásico dejó consecuencias importantes para el conjunto Verdolaga. Las expulsiones de William Tesillo y Jorman Campuzano obligarán a realizar ajustes en el once titular.

Tesillo deberá cumplir una fecha de suspensión, además de una sanción económica, mientras que Campuzano recibió un castigo más severo de dos jornadas, tras ser sancionado por conducta violenta. Esto lo dejará fuera no solo de este partido, sino también del próximo compromiso ante Deportivo Pasto.

Estas ausencias afectan especialmente el equilibrio defensivo y el mediocampo, dos zonas clave para el funcionamiento del equipo.

Un duelo con tensión y puntos clave en juego

El partido no solo enfrenta al líder contra uno de los equipos revelación, sino que también pone a prueba la capacidad de reacción de Atlético Nacional ante la presión de su entorno.

Para el equipo verde, el objetivo es claro: sostener el liderato y recuperar la confianza de su gente. Para Inter de Bogotá, la meta es seguir sumando y confirmar que su racha no es casualidad.

Todo está servido para un duelo intenso, con estilos contrastantes y mucho en juego en la Liga BetPlay 2026-I.

Atlético Nacional vs Inter de Bogotá: alineaciones probables

Atlético Nacional:

David Ospina; Andrés Felipe Román, Néider Parra, César Haydar, Milton Casco; Elkin Rivero, Matheus Uribe; Nicolás Rodríguez, Juan Manuel Rengifo, Andrés Sarmiento y Alfredo Morelos.

Entrenador: Diego Arias Hincapié.

Inter de Bogotá:

Wuilker Farínez; Joan Castro, Carlos Vivas, Agustín Irazoque, Yulián Gómez; Larry Vásquez, Dannovi Quiñones; Kevin Parra, Dereck Moncada, Johan Caballero y Fabricio Sanguinetti.

Entrenador: Ricardo Valiño.