El mercado de fichajes vuelve a poner a Atlético Nacional en el centro de la conversación con un nombre de trayectoria internacional. El club verdolaga presentó una oferta formal a Santiago Arias, lateral derecho de amplia experiencia en Europa y América, hoy libre tras finalizar contrato con EC Bahía de Brasil. La información fue compartida por el periodista Pipe Sierra, quien reveló los detalles que hoy condicionan la operación.

La negociación no está cerrada ni descartada. Depende de varios factores, principalmente el ajuste económico entre las partes y el encaje deportivo del proyecto. Aunque la clasificación a Copa Libertadores era una de las solicitudes iniciales del jugador, desde el entorno del club quieren intentar el fichaje. Del lado de Arias confirman que si el lateral baja sus expectativas y Nacional mejora la oferta, el acuerdo puede concretarse.

La oferta de Atlético Nacional a Santiago Arias: qué se sabe

Según la versión revelada por Pipe Sierra, Atlético Nacional ya dio el primer paso con una propuesta formal. No se trata de un simple sondeo. Hubo números sobre la mesa y una intención clara de sumar a un jugador que elevaría el nivel de experiencia del plantel.

El punto de fricción está en las condiciones económicas. Arias llega como agente libre, lo que elimina costos de transferencia, pero eleva el peso del salario y las primas. Nacional evalúa el impacto financiero y deportivo, mientras el jugador analiza si ajusta sus pretensiones para priorizar el proyecto.

De qué depende el fichaje de Santiago Arias por Atlético Nacional

La operación tiene dos llaves principales:

Expectativas del jugador: Arias, a sus 33 años, busca un contrato acorde a su recorrido y estatus. Desde su entorno admiten que una rebaja podría destrabar la negociación. Mejora de la oferta del club: Nacional está dispuesto a subir los números dentro de un marco responsable, especialmente si el jugador acepta variables por rendimiento y objetivos.

La Libertadores fue un requisito inicial. Sin embargo, el club entiende que puede compensar con un proyecto competitivo, protagonismo inmediato y liderazgo dentro del vestuario.

Santiago Arias, libre tras finalizar contrato con EC Bahía

Arias llega al mercado tras cerrar dos temporadas en EC Bahía. En la campaña 2025, disputó 35 partidos y marcó 1 gol, manteniendo continuidad en una liga exigente como el Brasileirao. Su salida se da por fin de contrato, lo que activa el interés de varios clubes.

La condición de libre le permite negociar con mayor flexibilidad, pero también genera competencia. Arias evalúa opciones en distintos mercados mientras define el cierre de su carrera a corto y mediano plazo.

La trayectoria internacional de Santiago Arias: experiencia de élite

El lateral no juega en el FPC desde 2011, cuando salió de La Equidad rumbo a Sporting Clube de Portugal. Desde entonces construyó una carrera sólida:

Sporting CP

PSV Eindhoven

Atlético de Madrid

Bayer Leverkusen

Granada CF

FC Cincinnati

EC Bahía

Ese recorrido lo convierte en un futbolista con experiencia en competiciones europeas, presión alta y contextos de máxima exigencia, un valor diferencial para el fútbol colombiano.

Por qué Atlético Nacional lo considera una prioridad en el mercado de fichajes

Atlético Nacional busca jerarquía y liderazgo para una posición clave. La banda derecha exige regularidad defensiva, salida limpia y lectura táctica. Arias ofrece:

Experiencia internacional para partidos decisivos

para partidos decisivos Orden defensivo y criterio en salida

y criterio en salida Liderazgo para un plantel con mezcla de juventud y experiencia

para un plantel con mezcla de juventud y experiencia Competitividad inmediata sin período largo de adaptación

Además, su llegada como libre reduce riesgos de inversión y permite estructurar el acuerdo con variables por rendimiento.

La postura del jugador y el timing del mercado de fichajes

Desde el entorno de Arias confirman que la puerta no está cerrada. El jugador escucha ofertas y valora el equilibrio entre lo económico y lo deportivo. El timing será clave: si Nacional ajusta la propuesta y Arias flexibiliza condiciones, el acuerdo puede cerrarse en las próximas semanas.

La competencia por su fichaje existe, pero la oferta formal ya presentada posiciona a Nacional como un actor real en la negociación.

Un regreso al FPC con impacto inmediato en Atlético Nacional

De concretarse, el fichaje de Santiago Arias sería uno de los movimientos más relevantes del mercado en Colombia. No solo por el nombre, sino por lo que representa sumar a un futbolista con más de una década fuera del país y recorrido en ligas top.

Para Nacional, sería una apuesta por experiencia y liderazgo. Para Arias, la posibilidad de volver al FPC con protagonismo y cerrar un ciclo competitivo en un club de alta exigencia.

Escenario abierto por Santiago Arias: negociación viva y definiciones próximas

La negociación está viva. Hay oferta, hay interés y hay condiciones claras para destrabarla. Todo depende del punto de encuentro entre expectativas del jugador y esfuerzo del club. El mercado avanza y Atlético Nacional ya movió ficha. El siguiente paso marcará si Santiago Arias vuelve al fútbol colombiano con la camiseta verdolaga.