La inminente salida de Atlético Nacional de uno de sus extremos titulares obligó al club a moverse rápido en el mercado. Con Boca Juniors ultimando detalles para la transferencia de Marino Hinestroza, en Medellín comenzaron a circular nombres para ocupar ese lugar en la banda. Entre las alternativas que más fuerza tomaron aparece Nicolás Rodríguez, un extremo joven, zurdo y con capacidad para jugar por ambos costados, que combina presente competitivo y margen de crecimiento.

El perfil encaja con lo que hoy busca Nacional: futbolistas con recorrido reciente, impacto probado en el FPC o en ligas competitivas y edad para potenciarse. Rodríguez reúne esos requisitos y, además, suma una experiencia internacional temprana que lo pone en el radar del club verdolaga como opción real para reforzar el ataque de cara a la próxima temporada.

El contexto del mercado en Atlético Nacional tras la salida de Marino Hinestroza

La partida de Hinestroza deja un vacío claro en el frente ofensivo. Nacional pierde desequilibrio, velocidad y profundidad por banda, virtudes que el cuerpo técnico pretende reemplazar con un perfil similar, pero con proyección. En ese escenario, la búsqueda no se limita a nombres consolidados: el foco está puesto en extremos jóvenes, capaces de competir de inmediato y crecer dentro del proyecto.

Nicolás Rodríguez aparece como una alternativa lógica por su recorrido reciente, su adaptación a distintos sistemas y su capacidad para actuar tanto por izquierda como por derecha, una versatilidad valorada en el armado del plantel.

Quién es Nicolás Rodríguez: edad, origen y características

Nicolás Rodríguez es un futbolista colombiano de 21 años, nacido en San José del Guaviare, una región que en los últimos años empezó a aportar talento al fútbol profesional. Es extremo zurdo, aunque puede desempeñarse por ambas bandas, con buen manejo de perfil cambiado, velocidad para el desborde y criterio para asistir.

Su juego se caracteriza por atacar el espacio, encarar en el uno contra uno y participar con regularidad en el último tercio, tanto finalizando jugadas como habilitando compañeros. Esa combinación explica por qué llamó la atención de clubes que buscan extremos con incidencia directa en el marcador.

Nicolás Rodríguez y su explosión en Fortaleza CEIF

El gran salto de Rodríguez se dio con Fortaleza CEIF, equipo con el que construyó todo su recorrido en el FPC entre 2021 y 2024. En ese periodo, fue parte de un proceso que culminó con el ascenso, ganando minutos y protagonismo en un contexto competitivo.

Sus números en 2024 con Fortaleza CEIF

La temporada 2024 marcó un antes y un después en su carrera:

37 partidos en Liga BetPlay

en Liga BetPlay 7 goles

5 asistencias

Estas cifras lo ubicaron como uno de los extremos jóvenes más productivos del torneo, destacándose por regularidad y aporte ofensivo. No fue una irrupción puntual: sostuvo rendimiento durante todo el año y se consolidó como pieza clave del equipo bogotano.

El paso al exterior: el 2025 de Nicolás Rodríguez en Orlando City

Tras su gran 2024, Rodríguez dio el salto internacional y se incorporó a Orlando City para la temporada 2025. En Estados Unidos tuvo su primer desafío fuera del país y sumó experiencia en distintas competiciones.

Participación y rendimiento en 2025

17 partidos con el primer equipo

con el primer equipo 5 titularidades

1 gol, convertido ante Sporting Kansas

Además, tuvo acción en partidos de Major League Soccer, la Leagues Cup y la US Open Cup, ampliando su rodaje en escenarios exigentes y con distintos formatos de competencia. Aunque su rol fue más rotacional, la experiencia le permitió adaptarse a un ritmo más alto y enriquecer su lectura táctica, aspectos que hoy pesan a favor en una eventual vuelta al fútbol colombiano.

Competencia interna y rol potencial en el plantel verdolaga

Si llega, Nicolás Rodríguez competiría por minutos desde el inicio. Nacional busca que el reemplazo de Hinestroza no sea solo una promesa, sino un futbolista listo para aportar en partidos decisivos. La idea es sumar profundidad de plantel sin frenar el desarrollo de jóvenes que ya están en el club.

En ese contexto, su paso por Fortaleza CEIF y Orlando City juega a favor: conoce la exigencia local y ya se midió en una liga con otro ritmo, algo clave para responder rápido.

Un nombre que gana fuerza en el radar verdolaga

Nicolás Rodríguez no aparece como una apuesta improvisada. Su recorrido, números recientes y características encajan con la necesidad actual de Atlético Nacional. Con la salida de Hinestroza, el club explora opciones y el extremo nacido en San José del Guaviare se perfila como uno de los nombres que más consenso genera por presente y proyección.

El mercado recién empieza a moverse, pero el radar verdolaga ya está activo y Rodríguez es, hoy, uno de los futbolistas que mejor explican por qué Nacional mira al futuro sin perder competitividad inmediata.