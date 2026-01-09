Atlético Nacional anunció uno de esos refuerzos que conectan emoción, memoria e identidad. Kevin Cataño, arquero de 22 años, regresó al club verdolaga como fichaje para el plantel profesional luego de una historia que comenzó hace diez años en las divisiones menores. No es una llegada cualquiera: es el retorno de un futbolista formado en casa, campeón juvenil y hoy protagonista, que vuelve para asumir retos mayores.

El fichaje tiene un valor simbólico y deportivo. Cataño llega tras destacarse en el Torneo BetPlay y disputar la final del segundo semestre de 2025, con la madurez que dan los minutos y la competencia. Para Atlético Nacional, es una apuesta que une pasado y presente, formación y rendimiento, identidad y proyección, pensando en los desafíos locales y la Conmebol Sudamericana.

La historia de Kevin Cataño en Atlético Nacional: un vínculo que nació en el Pony Fútbol

La relación de Kevin Cataño con Atlético Nacional se remonta a 2016, cuando integró el equipo juvenil que se consagró campeón del Pony Fútbol. Aquel título quedó grabado en la memoria del club por un detalle especial: la final fue ante Independiente Medellín, clásico rival histórico.

Cataño alternó en el arco con Alejandro Hernández, mostrando desde temprana edad condiciones técnicas, personalidad y temple competitivo. Ese campeonato no solo marcó una generación, también sembró la base de un recorrido que hoy encuentra continuidad en el profesionalismo. En aquel equipo también estaban Andrés Salazar y Kevin Parra, otro par que llegaron al cuadro profesional. El entrenador era Diego Mazo.

Formación verdolaga: seis años en las divisiones inferiores

Kevin Cataño hizo todo su proceso formativo en Atlético Nacional entre 2015 y 2021. Fueron seis años de crecimiento en una de las canteras más exigentes del país, donde la competencia interna y el estándar de rendimiento son altos.

Durante ese periodo, el arquero pulió fundamentos, ganó experiencia en torneos juveniles y se formó en una cultura competitiva que prioriza la responsabilidad con el arco y la lectura del juego. Al cerrar su etapa juvenil, buscó continuidad en el fútbol profesional, consciente de que el arco exige madurez y recorrido.

El camino en el ascenso: Valledupar FC y Real Cundinamarca

Tras salir de Nacional, Cataño continuó su carrera en el Torneo BetPlay. Primero defendió los colores de Valledupar FC y luego dio un salto de protagonismo en Real Cundinamarca.

En este último club encontró regularidad, liderazgo y continuidad. Se consolidó como titular y fue uno de los arqueros más destacados del 2025, ganando confianza y exposición en partidos de alta exigencia.

El 2025 de Kevin Cataño: finalista del Torneo BetPlay

La temporada 2025 fue decisiva. Con Real Cundinamarca, Kevin Cataño disputó la final del Torneo BetPlay II, una vitrina que confirmó su crecimiento competitivo. Su rendimiento, constancia y respuesta en instancias definitivas terminaron de ponerlo nuevamente en el radar de Atlético Nacional.

Ese desempeño explicó el interés del club por repatriarlo: no como promesa, sino como arquero joven con recorrido real y capacidad para competir por minutos en Primera División.

Un regreso al plantel profesional: rol y objetivos en Atlético Nacional

Kevin Cataño llega a Atlético Nacional como fichaje del plantel profesional, con la misión de aportar en un calendario que exige profundidad y fiabilidad bajo los tres palos. El club piensa en él para los retos locales y la Conmebol Sudamericana, donde la rotación y la competencia interna serán determinantes.

Su conocimiento de la institución, sumado a la experiencia reciente en el ascenso, las cualidades en el puesto y su 1.99 de estatura, aceleran la adaptación y eleva el piso competitivo del grupo de arqueros.

Un apellido con fútbol: la influencia de Édgar Cataño

Kevin es hijo de Édgar Cataño, exfutbolista profesional y campeón de la Libertadores con Once Caldas. Crecer en un entorno futbolero influyó en su formación y en su comprensión temprana del alto rendimiento. Esa herencia se refleja en su disciplina, su paciencia para construir carrera y su lectura del rol del arquero como líder silencioso del equipo.

Kevin Cataño, tercer fichaje oficial de Atlético Nacional para 2026

Con la llegada de Cataño, Atlético Nacional suma su tercer fichaje oficial para 2026, después de confirmar a Nicolás Rodríguez (extremo que llega desde Orlando City) y a Milton Casco (lateral izquierdo procedente de River Plate).

La lista refuerza una estrategia clara: combinar juventud, experiencia y sentido de pertenencia para sostener competitividad en múltiples frentes.

Por qué el fichaje de Kevin Cataño emociona a la hinchada verdolaga

No todos los refuerzos traen consigo una historia. El de Kevin Cataño sí. Campeón juvenil con Nacional, formado en casa, probado en el ascenso y hoy de regreso al plantel profesional, su fichaje representa continuidad y recompensa al proceso.

Es un movimiento que conecta generaciones y reafirma una idea: la cantera importa, el recorrido suma y las historias bien construidas merecen una segunda oportunidad en el escenario principal.