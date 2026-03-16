El partido entre Millonarios y Atlético Nacional por la Liga BetPlay llega con novedades importantes en la convocatoria del equipo verdolaga. La lista de jugadores disponibles para el duelo en el estadio El Campín presenta varias bajas que llaman la atención en el entorno del club.

Entre ellas aparece una situación particular que ha generado comentarios entre hinchas y analistas: la ausencia de David Ospina, uno de los referentes del plantel. El arquero no figura en el parte médico oficial y, aun así, quedó fuera de la convocatoria para el compromiso en Bogotá.

Atlético Nacional visita a Millonarios con bajas importantes

El duelo entre Nacional y Millonarios es uno de los partidos más esperados de la jornada en la Liga BetPlay. Se trata de un enfrentamiento de alto nivel entre dos equipos que suelen ser protagonistas del fútbol colombiano.

Para el conjunto verdolaga, el partido representa una nueva oportunidad de sumar puntos importantes en la tabla de posiciones. Sin embargo, el equipo llega con algunas ausencias que obligan al cuerpo técnico a ajustar su convocatoria. Entre las bajas confirmadas aparecen jugadores que venían teniendo protagonismo en la plantilla.

La ausencia de David Ospina que sorprende en la convocatoria

La principal sorpresa en la lista de convocados es la ausencia de David Ospina. El arquero no aparece entre los citados para el partido en El Campín. La situación resulta llamativa porque el guardameta viene de ser titular en el reciente triunfo del equipo frente a Llaneros FC.

Además, Ospina ha sido el arquero habitual del equipo durante la temporada. Hasta el momento suma 6 partidos disputados y solo había sido suplente en una ocasión: la visita a Junior de Barranquilla. Por eso, su ausencia en un partido de esta magnitud ha generado múltiples interpretaciones.

La decisión que deja a Ospina fuera del partido

Al no aparecer en el parte médico del club, la explicación que circula sobre la ausencia del arquero apunta a una decisión técnica. Según versiones cercanas al entorno del equipo, el entrenador Diego Arias habría tomado la determinación de no incluirlo en la convocatoria para este compromiso.

La medida llama la atención teniendo en cuenta la jerarquía de Ospina dentro del plantel. El arquero es considerado un ídolo del club y uno de los referentes del equipo. También fue titular en el partido de la Copa Sudamericana ante Millonarios, en el que el equipo verdolaga cayó eliminado tras perder 1-3 en el estadio Atanasio Girardot.

Juan Manuel Zapata y Chicho Arango, bajas confirmadas

Dentro del parte médico oficial del club sí aparece el nombre de Juan Manuel Zapata, quien no podrá participar en el partido por una molestia física. El informe médico indica que el mediocampista presenta una fatiga muscular en el isquiotibial del muslo derecho. La situación obligó al cuerpo técnico a dejarlo fuera de la convocatoria para evitar complicaciones mayores.

Otra de las ausencias confirmadas es la de Cristian Arango, quien continúa en proceso de recuperación. El delantero ya recibió alta médica tras el golpe sufrido en un partido ante Águilas Doradas, pero todavía no está en condiciones de competir. Su ausencia se explica por el proceso de recuperación que comenzó a finales de la primera semana de marzo. El cuerpo técnico decidió no apresurar su regreso y darle más tiempo para recuperar plenamente su estado físico.

Los arqueros convocados por Nacional para enfrentar a Millonarios

Ante la ausencia de Ospina, el arco verdolaga tendrá otras opciones disponibles. Los porteros citados para el compromiso en Bogotá son Harlen Castillo y Kevin Cataño.

Castillo es quien aparece como principal candidato para asumir la titularidad en el partido. Cataño, por su parte, sigue esperando su oportunidad para debutar oficialmente con el equipo tras su reciente llegada al club.

La lista completa de convocados de Atlético Nacional

El equipo dirigido por Diego Arias viajará a Bogotá con el siguiente grupo de jugadores.

Arqueros: Harlen Castillo y Kevin Cataño.

Harlen Castillo y Kevin Cataño. Defensores: Andrés Román, William Tesillo, César Haydar, Cristian Uribe, Milton Casco y Simón García.

Andrés Román, William Tesillo, César Haydar, Cristian Uribe, Milton Casco y Simón García. Mediocampistas: Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Matheus Uribe, Elkin Rivero, Juan Bauzá y Juan Manuel Rengifo.

Jorman Campuzano, Edwin Cardona, Matheus Uribe, Elkin Rivero, Juan Bauzá y Juan Manuel Rengifo. Delanteros: Alfredo Morelos, Marlos Moreno, Nicolás Rodríguez, Dairon Asprilla, Eduard Bello y Andrés Sarmiento.

Un partido clave para Nacional en la Liga BetPlay

El enfrentamiento ante Millonarios representa un reto importante para Atlético Nacional en la Liga BetPlay. Más allá de las bajas, el equipo buscará sumar puntos en un escenario siempre exigente como El Campín.

El partido también servirá para medir el momento deportivo del equipo y para ver cómo responde el plantel ante las ausencias que marcan la previa de uno de los encuentros más atractivos de la jornada.