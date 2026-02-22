El primer gol de Chicho Arango con la camiseta de Atlético Nacional no solo fue un momento deportivo, sino una escena cargada de emoción. El delantero, hincha confeso del club, celebró con beso al escudo y una sonrisa que resumía años de ilusión.

Ese tanto llegó en su segundo partido con el equipo y el primero como titular, en el duelo ante Alianza FC por la Liga BetPlay. Después de debutar con apenas minutos ante Deportivo Cali, Arango necesitó solo 9 minutos en su primer juego completo para marcar. Tras el partido, sus palabras confirmaron lo que sentía: “Más que feliz. Es un momento que siempre voy a recordar”.

Primer gol de Chicho Arango con Atlético Nacional

El gol llegó rápido. En el minuto 9 del partido en el Atanasio Girardot, Arango aprovechó un rebote del arquero Juan Camilo Chaverra y definió con precisión. Fue una acción típica de goleador, atento al área, listo para reaccionar.

El Atanasio explotó. Sus compañeros corrieron a abrazarlo mientras el delantero celebraba mirando a la tribuna sur. Besó el escudo y levantó los brazos en señal de sueño cumplido. Ese gesto resume su historia: un hincha que ahora marca goles con el equipo de su vida.

Las palabras de Chicho Arango tras su primer gol verdolaga

Después del partido, Arango habló con emoción. Recordó su infancia y el deseo de jugar en Atlético Nacional.

“Más que feliz. Es un momento que siempre voy a recordar. Desde niño soñaba con esto. Lo anhelaba con toda mi familia. Muy contento del desempeño de los compañeros. Hoy puedo cumplir un sueño más: marcar con esta camiseta”.

Sus palabras reflejan el vínculo emocional con el club y el valor que tiene este gol en su carrera. Volvió al FPC para vivir momentos de este tipo y empezó a hacerlo rápidamente.

De hincha verdolaga a goleador del equipo

Cristian Arango siempre declaró su amor por Atlético Nacional. Desde niño siguió al equipo y soñó con vestir su camiseta. Tras su paso por el fútbol internacional, el delantero regresó a Colombia para cumplir ese deseo. El gol ante Alianza FC es el primer capítulo de esa historia. Para el hincha, ver a un jugador que siente el club genera identificación inmediata.

Arango debutó ante Deportivo Cali con 13 minutos en cancha. Fue su primer contacto oficial con el equipo. Luego llegó el partido ante Alianza FC, donde jugó 90 minutos y mostró su olfato goleador. Su primer tanto llegó temprano, marcando el camino del juego. El delantero empieza a adaptarse rápido al esquema del técnico Diego Arias.

La dupla goleadora con Alfredo Morelos

Con Arango y Alfredo Morelos, Atlético Nacional suma dos delanteros de experiencia y gol. Morelos lleva más de un año en el club y es referencia ofensiva. La llegada de Chicho refuerza el ataque y crea expectativa en la hinchada. Ambos jugadores pueden complementarse en el sistema ofensivo. El primer gol de Arango es señal del potencial de esa dupla.

El impacto en la hinchada de Atlético Nacional

La tribuna sur fue protagonista del festejo. Los hinchas celebraron el tanto de un jugador que sienten propio. El beso al escudo y el gesto de emoción generaron conexión inmediata. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. El debut goleador de Arango se convierte en un recuerdo especial para la afición verdolaga.

El delantero tuvo una carrera internacional destacada. Jugó en Estados Unidos, México y Colombia, consolidándose como goleador. En la temporada previa, marcó 14 goles con su equipo en MLS. Su llegada a Nacional fue uno de los fichajes más esperados. Ahora comienza una nueva etapa con el club de su corazón.

Expectativa por los próximos partidos de Chicho Arango

El gol ante Alianza FC abre la expectativa por lo que viene. Atlético Nacional tendrá partidos importantes en Liga BetPlay y torneos internacionales.

La hinchada espera más goles del delantero. Él mismo lo dejó claro: quiere aportar al equipo y seguir cumpliendo sueños. El primer tanto es apenas el inicio de una historia que promete emoción para Atlético Nacional y sus aficionados.