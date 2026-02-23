La dupla ofensiva de Atlético Nacional formada por Chicho Arango y Alfredo Morelos no solo ilusiona por sus goles, sino por el impacto que genera en la Liga BetPlay.

En su primer partido juntos como titulares, ambos marcaron y el equipo goleó a Alianza FC. Arango anotó uno y Morelos firmó doblete. Fue una noche perfecta para confirmar que el cuadro verdolaga armó una delantera de alto nivel. Pero lo más llamativo llegó después, cuando se conoció un dato que sorprendió en el entorno del fútbol colombiano.

Primer partido de Chicho Arango y Alfredo Morelos como titulares en Atlético Nacional

El estreno de la dupla haciendo parte del 11 verdolaga fue contundente. Atlético Nacional mostró una ofensiva dinámica, con presión alta y movimientos coordinados. Arango aprovechó su oportunidad con un gol tempranero, demostrando su instinto goleador.

Alfredo Morelos, por su parte, reafirmó su condición de referente ofensivo con un doblete. Así el equipo goleó en el Atanasio. La conexión entre ambos fue inmediata. Se buscaron constantemente, generaron espacios y lideraron la goleada. Para el hincha, verlos celebrar juntos fue el inicio de una ilusión.

El dato de Transfermarkt que sacude la Liga BetPlay con Chicho Arango y Alfredo Morelos

Tras el partido, el diario El Colombiano destacó un dato basado en Transfermarkt que llama la atención: El valor de mercado combinado de Chicho Arango y Alfredo Morelos alcanza los 8,20 millones de euros.

Esa cifra sumada únicamente entre ellos dos supera el valor total del plantel de 9 equipos de la Liga BetPlay: Fortaleza (7,13 millones), Cúcuta (6,85 millones), Águilas Doradas (6,73 millones), Alianza F.C. (5,58 millones), Llaneros (5,55 millones), Deportivo Pasto (4,98 millones), Jaguares de Córdoba (4,15 millones), Deportivo Pereira (4,13 millones) y Boyacá Chicó (2,38).

El dato refleja el peso ofensivo de Atlético Nacional y la jerarquía de sus delanteros. Conformó un ataque de lujo con el que apunta a todo en un año en el que jugará Liga BetPlay, Copa y Conmebol Sudamericana.

Qué dijo Chicho Arango sobre jugar con Alfredo Morelos

Tras la goleada, Arango habló sobre la sociedad con Morelos y destacó el entendimiento en cancha.

“Sé las cualidades que tiene Alfredo y que puedo aprovecharlo al máximo para potenciarme y potenciar al equipo. Habíamos jugado juntos antes y eso lo hace más fácil”.

El delantero valoró el ambiente del plantel y la confianza del cuerpo técnico, señalando que la conexión con Morelos puede crecer con los partidos.

La opinión del DT Diego Arias sobre la dupla de Atlético Nacional

El técnico Diego Arias explicó que el rendimiento ofensivo se logró gracias a ajustes tácticos. Según el entrenador, el equipo aprovechó los espacios generados por la presión rival. La estructura colectiva permitió que Arango y Morelos encontraran oportunidades.

“Hay varios ajustes en el equipo para que ellos hayan podido marcar. La forma de defender influye en esto. Nos enfrentamos a un equipo que fue muy agresivo empezando el partido y afortunadamente llegaron los goles y después los espacios para atacar, favoreciendo así las condiciones de nuestros jugadores”.

El DT destacó la importancia del equilibrio entre defensa y ataque para potenciar a sus delanteros.

Experiencia internacional de Arango y Morelos

La dupla del ataque verdolaga reúne recorrido en ligas exigentes. Morelos brilló en Finlandia, Escocia y la Europa League. Arango destacó en la MLS con cifras goleadoras constantes.

Esa experiencia eleva el nivel competitivo del ataque verdolaga y aporta liderazgo en partidos decisivos. Atlético Nacional suma calidad, jerarquía y mentalidad ganadora en su delantera. Con los dos delanteros, el equipo gana variantes tácticas. Arango puede salir del área y Morelos atacar espacios, o viceversa.

Ambos presionan alto, generan opciones y obligan a las defensas rivales a retroceder. El equipo mejora en definición, movilidad y transiciones. La dupla permite a Nacional competir con mayor peso ofensivo.

Lo que viene para Chicho Arango y Alfredo Morelos en Atlético Nacional

El calendario de Atlético Nacional incluye partidos clave en Liga BetPlay y competencias internacionales. La dupla tendrá nuevas oportunidades para consolidarse. En el panorama está nada menos que un partido de eliminación directa ante Millonarios, por certamen continental (Conmebol Sudamericana).

Con experiencia, talento y confianza, Arango y Morelos empiezan a construir una sociedad que puede marcar época en el equipo verdolaga y sacudir el fútbol colombiano.