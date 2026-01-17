Atlético Nacional recibirá esta tarde al Boyacá Chicó en el estadio Atanasio Girardot de Medellín por la Jornada 1 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-I. El ambiente alrededor del Verdolaga es particular: la ilusión aún no termina de explotar tras una campaña 2025 marcada por la irregularidad, pero el estreno de un nuevo proyecto genera expectativa. Los dirigidos por Diego Arias buscan empezar con pie derecho ante su gente y, poco a poco, volver a encender la confianza de la hinchada del Rey de Copas de Colombia.

Partido: Atlético Nacional vs Boyacá Chicó

Atlético Nacional vs Boyacá Chicó Fecha: Sábado 17 de enero de 2026

Sábado 17 de enero de 2026 Hora: 6:20 p.m.

6:20 p.m. Estadio: Atanasio Girardot de Medellín

Atanasio Girardot de Medellín Evento: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 | Jornada 1

Liga BetPlay Dimayor I – 2026 | Jornada 1 Árbitro: Carlos Márquez

Carlos Márquez Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

Un Nacional que ahora sí empieza desde cero

La gran diferencia respecto al año anterior es estructural. En 2026, Diego Arias inicia el proyecto desde el primer día. Ya no se trata de apagar incendios ni de recomponer sobre la marcha, como ocurrió en 2025 tras la salida de Javier Gandolfi. Esta vez hubo pretemporada completa, planificación y margen para construir una idea propia desde el arranque.

El debut ante Boyacá Chicó será el primer examen real de ese proceso. Más allá del resultado, el foco estará puesto en las formas, en la claridad del plan de juego y en la coherencia colectiva que la hinchada exige.

Posible once, refuerzos y el estreno de Milton Casco

Para este primer compromiso, Arias perfila una nómina competitiva, aunque todavía incompleta. A la espera de que se integren Alfredo Morelos y el venezolano Eduard Bello, el equipo tendría en cancha a David Ospina en el arco; Andrés Román, Simón García o César Haydar, y el debutante Milton Casco en defensa; Juan Manuel Zapata, Elkin Rivero, con Edwin Cardona o Juan Manuel Rengifo en el medio; y en ataque Andrés Sarmiento, Marlos Moreno y Dairon Asprilla.

Precisamente, uno de los focos del partido será el estreno oficial de Milton Casco, uno de los refuerzos que mejores sensaciones ha dejado en los entrenamientos. Otros nombres como el portero Kevin Cataño y Nicolás Rodríguez deberán esperar su oportunidad.

Identidad, regularidad y presión inmediata

El cierre del 2025 dejó señales positivas, aunque intermitentes. Nacional terminó mostrando mayor orden táctico y una identidad más cercana a lo que históricamente demanda su hinchada. El gran desafío ahora es que ese crecimiento deje de ser esporádico y se convierta en una constante a lo largo del año.

En paralelo, el cuerpo técnico deberá gestionar la integración de los refuerzos y la recuperación futbolística de jugadores que terminaron el semestre anterior bajo cuestionamientos. En Atlético Nacional, los procesos siempre conviven con la urgencia de resultados.

Edwin Cardona, un reto clave para Arias

Dentro de ese contexto aparece un nombre propio que simboliza uno de los grandes desafíos internos: Edwin Cardona. Su talento es indiscutible, pero su rendimiento y compromiso han generado debate. Arias tendrá la misión de reconectarlo con el equipo y con la gente, asignándole un rol claro y exigiendo regularidad.

Lograr que jugadores de este perfil se comprometan será tan importante como acertar en el mercado de fichajes.

Objetivos claros: Liga, Copa y regreso a Libertadores

En Nacional no hay espacio para medias tintas. El gran objetivo es ganar la Liga BetPlay, no solo por el peso histórico del título, sino porque significa el regreso directo a la Copa Libertadores 2027, una ausencia que incomoda a la institución y a su hinchada.

A eso se suma la obligación de defender la Copa BetPlay, el trofeo con el que el Verdolaga cerró el 2025 y que funcionó como un impulso anímico clave. El camino comienza hoy, en casa, ante Boyacá Chicó.