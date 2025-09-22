Atlético Nacional consiguió una victoria clave en su visita a Unión Magdalena al imponerse por 1-2 en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta. Uno de los protagonistas del triunfo fue Andrés Román, quien anotó el gol que marcó su regreso a la red en la Liga BetPlay.

La anotación tuvo un valor doble: no solo le devolvió confianza al jugador tras una sequía en el torneo, sino que también ayudó a romper una racha negativa de 15 años sin victorias verdolagas como visitante frente al conjunto samario.

Una racha de 15 años que llegó a su fin para Atlético Nacional

El triunfo de Nacional en Santa Marta quedará registrado en la historia reciente del club. Pasaron tres lustros sin que el equipo lograra llevarse los tres puntos de la casa de Unión Magdalena, una estadística que pesaba en la memoria de los hinchas.

Con el tanto de Román, Nacional logró destrabar un partido difícil y sumar una victoria que no solo aporta en la tabla, sino también en lo simbólico, al acabar con una de las rachas más prolongadas en los enfrentamientos entre ambos equipos.

El regreso al gol de Andrés Román en la Liga BetPlay

El gol contra Unión Magdalena significó el regreso de Andrés Román a la red en la Liga BetPlay. El lateral no marcaba en este certamen desde el 30 de abril de 2025, cuando convirtió frente a Deportivo Pasto.

En medio de ese periodo, Román sí había logrado una anotación, aunque por otra competencia: la Copa BetPlay, en un partido contra Deportes Quindío. Por eso, el tanto en Santa Marta toma aún más relevancia, al devolverle protagonismo en el torneo principal.

Los números de Andrés Felipe Román con la camiseta verdolaga

Con este tanto, Andrés Román completó 19 goles con Atlético Nacional, una cifra destacada para un futbolista que habitualmente cumple funciones defensivas. Su aporte ofensivo ha sido un plus en momentos claves.

La distribución de sus anotaciones con el equipo verdolaga es la siguiente:

Liga BetPlay: 15 goles.

15 goles. Copa BetPlay: 3 goles.

3 goles. Superliga: 1 gol.

Estos números reflejan la importancia del lateral en diferentes escenarios, confirmando que es un jugador de peso en fases decisivas.

La importancia de Andrés Román en el esquema de Atlético Nacional

Más allá de los goles, Román se ha convertido en una pieza importante dentro del sistema de Atlético Nacional. Su capacidad para sumarse al ataque, su despliegue físico y su experiencia le han permitido consolidarse como uno de los hombres de confianza en la plantilla.

El regreso al gol refuerza su papel como un futbolista polivalente, capaz de marcar diferencia tanto en defensa como en ataque, en un momento clave de la temporada en el que el club pelea en varios frentes.

El valor anímico del gol de Román

En el fútbol, los goles de los laterales suelen tener un valor simbólico especial, y el de Román no fue la excepción. La anotación le devuelve confianza personal y al mismo tiempo sirve como impulso anímico para el equipo en un semestre exigente.

Además, su festejo fue el reflejo del desahogo tras varios meses sin marcar en Liga, un gesto que conectó con los hinchas y que se sumó al entusiasmo por haber roto la racha negativa contra Unión Magdalena.

Atlético Nacional y el camino en la Liga BetPlay

Con esta victoria y el aporte de Román, Atlético Nacional sigue firme en su objetivo de consolidarse en los primeros lugares de la Liga BetPlay. Romper la racha de 15 años sin ganar en Santa Marta es un mensaje de carácter que refuerza la confianza del plantel.

El gol de Román, más allá de lo estadístico, se convierte en un símbolo del momento que vive el equipo: luchando, superando dificultades y buscando consolidar un semestre exitoso.