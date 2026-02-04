La expectativa está a full esta noche en el estadio Atanasio Girardot, donde Atlético Nacional recibirá a América de Cali para cerrar la Jornada 4 de la Liga BetPlay Dimayor I – 2026. Para muchos en Colombia, se trata del gran clásico del país, y esta vez llega con ingredientes especiales: el Verdolaga espera los debuts oficiales de algunas de sus nuevas incorporaciones, mientras que el conjunto escarlata aterrizó en Medellín impulsado por un sólido arranque de torneo, con 7 puntos de 9 posibles.

Nacional vs América: canales de televisión y plataformas Online HOY EN VIVO

Partido : Atlético Nacional vs América de Cali

: Atlético Nacional vs América de Cali Fecha : Miércoles 4 de febrero de 2026

: Miércoles 4 de febrero de 2026 Hora : 8:00 p.m.

: 8:00 p.m. Estadio : Atanasio Girardot de Medellín

: Atanasio Girardot de Medellín Evento : Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 4)

: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 4) Árbitro : Andrés Rojas

: Andrés Rojas Televisión : Win + Fútbol

: Win + Fútbol Streaming: Win Play

Nacional en alerta: la baja sensible de David Ospina

La lesión de David Ospina encendió las alarmas no solo en Atlético Nacional, sino también en el entorno de la Selección Colombia, justo en un año clave rumbo al Mundial de Norteamérica 2026. El experimentado arquero, que aspira a disputar su tercera Copa del Mundo, será la principal ausencia del clásico de esta noche.

Según el reporte médico del club, Ospina sufrió una lesión muscular en su pierna derecha y quedó fuera de la convocatoria del técnico Diego Arias. El tiempo de incapacidad aún no ha sido determinado y dependerá de los exámenes que se le practicarán en las próximas horas.

¿Quién atajará en el clásico?

Ante la ausencia de Ospina, todo apunta a que Harlem “Chipi Chipi” Castillo será el encargado de custodiar el arco verdolaga. Como alternativa aparece el joven refuerzo Kevin Cataño, de 22 años, quien llegó esta temporada procedente del Real Cundinamarca y carga un apellido con historia en el fútbol colombiano, al ser hijo de Édgar Cataño, campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas.

En el frente ofensivo, Nacional recupera a Alfredo Morelos, quien vuelve a la lista de convocados y podría ser inicialista ante América. En contraste, Cristian Arango no estará disponible para este compromiso debido a que su documentación para ser inscrito aún no está en regla.

América llega con confianza y sin complejos

Del lado escarlata, el buen inicio de campeonato respalda el discurso de David González Giraldo, quien dejó claro que su equipo no irá al Atanasio a replegarse. América pretende disputar la posesión, imponer ritmo y jugar con personalidad, incluso en una de las plazas más exigentes del país.

“El análisis sale más por lo que significa Nacional. En su casa va a intentar poner condiciones y se va a encontrar con un América que va a intentar hacer lo mismo, tener personalidad y poner condiciones en cualquier lugar donde vayamos”, explicó el entrenador, anticipando un duelo abierto y de alta intensidad.

Nacional vs América: un clásico siempre caliente

Más allá de la tabla, el choque entre Atlético Nacional y América de Cali aparece como una prueba de carácter para ambos proyectos. Nacional busca afirmarse con sus nuevas piezas y sobreponerse a una baja clave, mientras América quiere confirmar que su buen arranque no es casualidad.

El Atanasio será el escenario de una noche cargada de historia, presión y expectativas, en un clásico que promete emociones fuertes de principio a fin.