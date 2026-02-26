El arranque goleador de Alfredo Morelos en la temporada 2026 confirma que el delantero vive uno de los mejores momentos de su carrera con Atlético Nacional. Con solo 5 partidos disputados en la Liga BetPlay, el atacante ya suma 6 goles y se posiciona como máximo anotador del campeonato. Viene de lograr un doblete ante Santa Fe en el Campín.

Lo más llamativo de su arranque es la forma en que consiguió esos goles. Morelos logró tres dobletes, demostrando su eficacia en el área y su importancia en el esquema del técnico Diego Arias. Sus números actuales reavivan el interés por revisar su historia goleadora con la camiseta verdolaga.

Alfredo Morelos, goleador de la Liga BetPlay 2026-1

Alfredo Morelos empezó el torneo con una racha impresionante. En 5 partidos disputados, anotó 6 goles (3 dobletes). El delantero se convirtió en líder de la tabla de goleadores, tras el par de tantos en el Campín para la victoria verdolaga sobre Santa Fe (1-2).

Con ese par de tantos está consolidando su papel como referente ofensivo del equipo. Su capacidad para aparecer en momentos clave ha sido determinante en los resultados de Nacional. El arranque confirma su vigencia tras su experiencia en el fútbol europeo.

Cuántos dobletes lleva Alfredo Morelos en Atlético Nacional

Con la camiseta verdolaga, Alfredo Morelos ya ha logrado 6 dobletes. Los consiguió ante:

Envigado

Jaguares

Santa Fe (dos veces)

Fortaleza

Alianza FC

Estos registros reflejan su capacidad para marcar más de un gol por partido y definir encuentros importantes. El delantero se ha consolidado como especialista en noches de inspiración ofensiva.

El rival al que más goles le hizo Morelos en Atlético Nacional

En su etapa con Atlético Nacional, Morelos ya le marcó a 20 equipos distintos (18 del FPC y 2 internacionales). Son 38 goles y 13 asistencias en 96 partidos. La cuenta va así:

Santa Fe y América de Cali: 5 goles.

5 goles. Alianza FC: 4 goles.

4 goles. Boyacá Chicó: 3 goles.

3 goles. Envigado, Jaguares, Deportes Tolima, Independiente Medellín y Fortaleza: 2 goles

2 goles Patriotas, Deportivo Pasto, Deportivo Pereira, Club Nacional (Uruguay), Águilas Doradas, Once Caldas, La Equidad, Cúcuta Deportivo, Sao Paulo (Brasil), Deportes Quindío y Junior: un gol.

Equipos a los que Alfredo Morelos no les ha anotado en la Liga BetPlay

En la lista de pendientes del Búfalo en la Primera División del Fútbol Profesional Colombiano, todavia hay 4 equipos: Atlético Bucaramanga, Deportivo Cali, Llaneros y Millonarios. Estos equipos aparecen como próximos desafíos en su carrera goleadora.

Estadísticas generales de Alfredo Morelos en Atlético Nacional

El delantero suma 38 goles y 13 asistencias en 96 partidos con el club. Son números que lo posicionan entre los atacantes más efectivos del equipo en los últimos años. Además de goles, aporta presión, movilidad y liderazgo ofensivo. Su rendimiento lo convierte en pieza clave del proyecto deportivo.

La importancia de los dobletes en la carrera de Morelos

Los dobletes muestran la capacidad de Morelos para resolver partidos. Marcar más de un gol en un encuentro refleja su mentalidad competitiva. Su eficacia en el área convierte a Nacional en un equipo más peligroso. El delantero responde en momentos decisivos.

Expectativa por los próximos goles de Alfredo Morelos

Con 6 goles en 5 partidos, Morelos apunta a una temporada histórica. La hinchada verdolaga sigue cada presentación con ilusión. El delantero tiene el reto de mantener su racha y ampliar su lista de rivales anotados. Sus cifras actuales confirman que vive uno de los mejores momentos de su carrera en Atlético Nacional, liderando el ataque del equipo y dejando huella en la Liga BetPlay.