El cierre de mayo ha sido uno de los momentos más críticos para Atlético Nacional en lo que va del año. En los recientes 3 partidos, el equipo dirigido por Javier Gandolfi acumuló derrotas consecutivas que lo privaron de dos privilegios esenciales en los torneos que disputa: la Liga BetPlay y la Copa Libertadores. En ambos frentes, el equipo verdolaga pasó de estar en posición de privilegio a quedar en un terreno más complicado.

Las consecuencias ya son visibles. En el torneo colombiano perdió la posibilidad de quedarse con la ventaja deportiva en su grupo de cuadrangulares. En el plano internacional, cedió el primer lugar del Grupo H en la Libertadores, lo que lo obliga ahora a medirse ante uno de los mejores equipos del continente en los octavos de final. El golpe es doble, el momento es delicado, y la necesidad de reacción, inmediata.

Los tropiezos del adiós a la ventaja deportiva en la Liga BetPlay

Atlético Nacional llegó a las últimas dos fechas del Todos contra Todos de la Liga BetPlay con una posibilidad real: quedar como cabeza de grupo. Dependía de sí mismo, pero no lo consiguió. En la jornada 19 sufrió una derrota clave ante Águilas Doradas (2-1) en Rionegro, lo que ya encendió las alarmas. El equipo no logró controlar el juego y fue superado, perdiendo terreno valioso justo antes del cierre.

En la jornada final, como local en el Atanasio Girardot, tuvo la chance de recuperar lo perdido enfrentando a Junior de Barranquilla. Terminó cayendo por 2-3. Ese resultado terminó por marginarlo de la posibilidad de liderar el grupo en cuadrangulares. Ahora deberá competir en igualdad de condiciones y sin la ventaja deportiva que pudo obtener. Competirá en el grupo con Millonarios (es el que la ganó), Santa Fe y Once Caldas.

En Libertadores avanzó pero siendo segundo

La derrota más reciente fue la más dolorosa a nivel continental. En el último juego de la fase de grupos de la Conmebol Libertadores, Atlético Nacional visitó al Club Nacional de Football en Uruguay con la posibilidad de asegurar el primer lugar del grupo. Una victoria o incluso un empate pudo haberle bastado para mantener ese lugar de privilegio. Pero perdió 1-0 y cedió el liderato.

Con 9 puntos y tres derrotas en seis juegos, el Verdolaga terminó en la segunda casilla del grupo, superado por Internacional de Porto Alegre, que venció a Bahía y se quedó con 11 unidades. Ese detalle lo cambia todo: en los octavos de final, Atlético Nacional deberá medirse a uno de los equipos que terminaron primeros en sus grupos. Eso puede significar enfrentar a potencias como River Plate, Palmeiras o Sao Paulo.

Un golpe anímico en plena definición

Más allá de lo que implica en términos deportivos, las tres derrotas consecutivas también afectan el ánimo del plantel. Justo cuando se viene la etapa más exigente del semestre, el equipo perdió confianza y dejó dudas en su funcionamiento. Las críticas no se han hecho esperar, sobre todo por lo que se esperaba de un equipo que venía consolidando una base fuerte.

Lo más preocupante es la forma en que se dieron los resultados. En los tres juegos, Nacional mostró debilidades defensivas, desorden en la mitad del campo y poca contundencia en ataque. A eso se suma la desconexión emocional en momentos clave, como lo reflejó la derrota en casa ante Junior luego de estar en ventaja.

Lo que viene en la temporada de Atlético Nacional

El equipo ya no tiene margen para errores. En los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay se medirá a Millonarios, Santa Fe y Once Caldas. Serán partidos de alto nivel y, en caso de igualdad en puntos, no contar con la ventaja deportiva podría ser determinante.

En la Libertadores, el sorteo definirá al rival en octavos, pero ya está claro que será un rival de peso. Para avanzar en ese torneo, Nacional tendrá que recuperar su mejor versión y mostrar una solidez que no tuvo en estos últimos compromisos.

Una llamada de atención a tiempo

La historia de Atlético Nacional enseña que el equipo ha superado momentos difíciles antes y ha respondido en las etapas finales. Esta vez, sin embargo, las alertas se encendieron justo antes del inicio de las fases más exigentes del semestre. El efecto dominó de tres derrotas consecutivas ha dejado consecuencias serias, pero también representa una oportunidad: reconstruir el equipo desde lo futbolístico y lo emocional para dar la pelea en los dos frentes donde aún tiene vida.