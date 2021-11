Atención: los partidos que tendrán VAR en la fecha 19

Desde la Dimayor confirmaron los partidos que tendrán la herramienta tecnológica en la jornada de este fin de semana.

Se aproximan fechas fundamentales en el fútbol colombiano con los últimos dos partidos del todos contra todos de este semestre, donde además de definir a los clasificados a los cuadrangulares finales, también se va a conocer el segundo equipo que termine en la segunda división, por lo que serán juegos en los que habrá que prevenir cualquier tipo de error.

Considerando esta situación, desde la Dimayor han definido los 4 partidos de la fecha donde habrá ayuda del VAR, en los que se espera se alejen las polémicas que han estado presentes en todo lo que va del campeonato. La prioridad del ente organizador ha sido estar al pendiente de lo que será la lucha por el descenso y 2 juegos de equipos que están en esa lucha contarán con la herramienta. Además, el clásico paisa y un partido importante en la clasificación.

La Comisión Arbitral Nacional de la Federación Colombiana de Fútbol se permite informar los partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay DIMAYOR II-2021 que tendrán la Asistencia de Vídeo Arbitraje – VAR.

– Jaguares FC vs Deportivo Cali

– Deportes Quindío vs Patriotas FC

– Independiente Medellín vs Atlético Nacional

– Atlético Bucaramanga vs Deportes Tolima