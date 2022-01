Así se jugará la fecha 1 de la Liga BetPlay I – 2022

La Liga BetPlay I – 2022 se jugará con el habitual sistema de una fase Todos contra Todos, incluyendo fecha de clásicos. Los 8 mejores clasificados disputarán cuadrangulares semifinales. Los vencedores de cada grupo competirán por el título.

De la misma manera sucederá en el segundo semestre. El calendario de este año es bastante apretado, debido a que hay elecciones presidenciales, Copa América Femenina, de la cual Colombia es sede y el Mundial de Catar 2022.

Por ello, esta vez el campeonato del primer semestre tiene como fecha de inicio la del fin de semana comprendido entre el viernes 21 y domingo 23 de enero. Ese será el puntapié inicial del certamen local.

La Dimayor, en un evento que contó con transmisión de televisión en WIN Sports, sorteó el calendario. La primera fecha quedó armada de la siguiente manera:

Once Caldas vs. Unión Magdalena

Deportivo Pasto vs. Millonarios

Santa Fe vs. La Equidad

Cortuluá vs. Atlético Nacional

Junior de Barranquilla vs. Patriotas

Independiente Medellín vs. Deportes Tolima

América vs. Envigado

Jaguares vs. Deportivo Cali

Alianza Petrolera vs. Deportivo Pereira

Águilas Doradas vs. Atlético Bucaramanga