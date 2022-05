Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 18

Con 5 equipos clasificados y otros 7 eliminados de toda posibilidad, se cerró una nueva fecha de la primera división del fútbol colombiano.

Este lunes, se jugaron los últimos partidos que quedaban la décimo octava jornada de la Liga BetPlay 2022 – I, donde se definió la situación de varios equipos pensando en lo que será la siguiente ronda. Clubes como Medellín y Junior aseguraron su presencia en los cuadrangulares y otros como América confirmaron su eliminación.

+ Resumen, gol y resultado: América de Cali vs. Alianza Petrolera

Con los paisas y costeños, son 5 equipos los que ya tienen su lugar en los 8, sumándose a Deportes Tolima, Millonarios y Atlético Nacional, pero estos 3 equipos tienen un objetivo distinto en los partidos que quedan y es mantenerse en el top-2 de la tabla, pues esto les permitirá ser cabezas de serie en cuadrangulares y tener un ‘punto invisible’ en esta fase.

Finalmente, en las 2 fechas restantes se van a definir los últimos 3 pretendientes al título liguero y son lugares que se van a repartir entre 8 equipos, siendo Deportivo Pereira el último que se ve con opciones matemáticas de clasificar con 28 puntos, pero está realmente complicado. Así se jugará la fecha 19 y así quedó la tabla de posiciones.

Fecha 19 de la Liga BetPlay

Unión Magdalena vs. La Equidad

Atlético Nacional vs. Deportivo Pereira

A. Bucaramanga vs. Patriotas

Deportivo Cali vs. Santa Fe

Deportivo Pasto vs. América de Cali

Jaguares vs. I. Medellín

Cortuluá vs. Junior

Envigado vs. Águilas Doradas

Millonarios vs. D. Tolima

A. Petrolera vs. Once Caldas

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay