América de Cali se juega, tal vez, su última chance de soñar con llegar al grupo de ocho clasificados en la Liga BetPlay. El elenco Escarlata atraviesa una profunda crisis deportiva que lo tiene en el último lugar de la tabla, y su nuevo entrenador, David González, afirmó en la previa del juego que el objetivo es ganar los 10 partidos que restan para llegar a los cuadrangulares semifinales.

América vs Once Caldas: EN VIVO HOY partidazo de la Liga BetPlay

Partido: América vs Once Caldas

América vs Once Caldas Fecha: Viernes 19 de septiembre de 2025

Viernes 19 de septiembre de 2025 Hora: 8:10 p.m.

8:10 p.m. Evento: Liga BetPlay Dimayor – Jornada 12

Liga BetPlay Dimayor – Jornada 12 Estadio: Pascual Guerrero de Cali

Pascual Guerrero de Cali Árbitro: Wilmar Montaño

Wilmar Montaño Televisión: Win + Fútbol

Win + Fútbol Streaming: Win Play

América, obligado a ganar en el Pascual Guerrero

Los rojos de Cali buscan ponerle fin a una racha de ocho jornadas sin conocer la victoria. Con apenas siete puntos de 30 posibles, el equipo Escarlata ocupa la última casilla de la Liga BetPlay, un panorama que ya le costó el puesto al técnico Gabriel Raimondi.

El duelo ante el Once Caldas llega en medio de un ambiente tenso en el Pascual, donde se esperan tribunas con baja asistencia. Para este compromiso, América tendría varias novedades en su nómina titular: Marcos Mina, Dylan Borrero, Luis Ramos y Jhon Murillo entrarían en lugar de Ómar Bertel, Sebastián Navarro, Rodrigo Holgado y Jan Lucumí. La apuesta del técnico González será por un equipo más dinámico y ofensivo, con mayor salida por los costados.

Once Caldas llega motivado por la Copa Sudamericana

El Once Caldas arriba a Cali con confianza luego de su triunfo 0-2 en Quito frente a Independiente del Valle por la Copa Sudamericana, donde Dayro Moreno brilló con un doblete. El goleador histórico del fútbol colombiano vive un gran presente y es la principal carta ofensiva del equipo albo.

Sin embargo, debido al corto tiempo de recuperación tras el viaje desde Ecuador, el entrenador Hernán Darío Herrera podría reservar a varios de sus titulares, incluido Dayro, pensando en la vuelta de los cuartos de final del torneo continental.

A pesar de que también está fuera del grupo de los ocho, el equipo de Manizales llega con la intención de sumar en un Pascual Guerrero que promete ser un escenario complicado, aunque con poco público.

Hinchada y crisis: la dura realidad del América

Más allá de lo futbolístico, el América de Cali enfrenta un serio distanciamiento con su afición. Los hinchas han decidido no asistir al estadio como forma de protesta por los malos resultados y la gestión administrativa, lo que ya ha significado pérdidas superiores a 7 mil millones de pesos en taquillas.

Clásicos como los disputados ante Atlético Nacional y Deportivo Cali se jugaron con graderías vacías, reflejo del divorcio entre el club y su gente. Para este partido contra Once Caldas, la dirigencia decidió habilitar únicamente la tribuna occidental del Pascual Guerrero, buscando concentrar a los pocos hinchas que decidan acompañar al equipo.