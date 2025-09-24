Deportivo Pasto y América de Cali se pondrán al día en el calendario ya que cotejarán esta noche en la capital nariñense el partido aplazado de la Jornada 3 de la Liga BetPlay Dimayor. América, uno de los equipos más grandes y populares de Colombia, ve este compromiso como una ocasión única para empezar a salir de la crisis. Un triunfo lo sacaría del incómodo último lugar del torneo.

Pasto vs América: TV, transmisiones y plataformas para el FPC HOY

Partido: Deportivo Pasto vs América

Deportivo Pasto vs América Fecha: Miércoles 24 de septiembre de 2025

Miércoles 24 de septiembre de 2025 Hora: 8:00 p.m. CO

8:00 p.m. CO Evento: Liga BetPlay Dimayor – Aplazado de la Jornada 3

Liga BetPlay Dimayor – Aplazado de la Jornada 3 Estadio: Departamental Libertad (San Juan de Pasto)

Departamental Libertad (San Juan de Pasto) Árbitro: Edwin Trujillo Castro

Edwin Trujillo Castro Televisión: Win Sports + Fútbol

Win Sports + Fútbol Streaming: Win Sports Play

América de Cali y la necesidad de ganar

Con apenas 10 puntos en la tabla de posiciones, el América de Cali comparte la última casilla con el Deportivo Pasto, aunque con peor diferencia de gol. El conjunto escarlata llega con la obligación de ganar para mantener vivas sus opciones de clasificar a los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay.

El equipo, ahora bajo la dirección en cancha de Alex Escobar, mantendrá la base que venció recientemente a Once Caldas, con la posible inclusión del juvenil Jhon Tilman Palacios, quien marcó su primer gol como profesional. Figuras como Joel Graterol, Rafael Carrascal y el argentino Rodrigo Holgado se perfilan como titulares.

Deportivo Pasto y la urgencia en casa

El Deportivo Pasto, dirigido por Camilo Ayala, solo ha ganado uno de sus últimos diez encuentros, acumulando cinco derrotas y cuatro empates. Con el apoyo de su afición en el estadio Libertad, el equipo buscará una victoria que lo saque de la crisis.

Hombres como Facundo Boné, Luis Caicedo, Jhon Mendez y Yoshan Valois serán claves para intentar darle un respiro al cuadro nariñense. La presión es máxima, ya que cualquier tropiezo dejaría al equipo casi sin opciones en la segunda parte del torneo.

Probables formaciones

Deportivo Pasto: Víctor Cabezas; Luis Caicedo, Joyce Ríos, Nicolás Gil; Mauricio Castaño, Juan Valencia, Johan Caicedo, José Bernal, Jhon Mendez, Facundo Boné; Yoshan Valois.

DT: Camilo Ayala.

América de Cali: Joel Graterol; Mateo Castillo, Andrés Mosquera, Jean Pestaña, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Dylan Borrero, Cristian Barrios, Luis Ramos; Rodrigo Holgado.

DT: David González.