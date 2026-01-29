La expectativa crece entre la hinchada escarlata para el partido de esta noche ante el Blanco Blanco de Manizales en el estadio Pascual Guerrero. América de Cali llega como uno de los líderes de la Liga BetPlay, tras sumar dos triunfos en sus dos primeras salidas, un arranque que ha devuelto el optimismo a la interna del club y a su afición. Ante Once Caldas, el equipo vallecaucano buscará la tercera victoria consecutiva que ratifique el buen momento deportivo bajo la conducción de David González Giraldo.

América vs Once Caldas: canales y plataformas Online para VER HOY EN VIVO

Partido : América de Cali vs Once Caldas

: América de Cali vs Once Caldas Fecha : Jueves 29 de enero de 2026

: Jueves 29 de enero de 2026 Hora : 8:30 p.m.

: 8:30 p.m. Evento : Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 3)

: Liga BetPlay Dimayor I – 2026 (Jornada 3) Estadio : Pascual Guerrero de Cali

: Pascual Guerrero de Cali Árbitro : Jairo Mayorga

: Jairo Mayorga Televisión : Win + Fútbol

: Win + Fútbol Streaming: Win Play

Un duelo clave para sostener la parte alta de la tabla

La cita tiene un valor especial para el conjunto escarlata, que necesita seguir sumando para consolidarse en los primeros lugares y acercarse cuanto antes a la clasificación a la siguiente fase. Enfrente estará un Once Caldas decidido a sorprender y a demostrar que puede competir de igual a igual ante uno de los clubes más tradicionales del fútbol colombiano.

El Pascual Guerrero será nuevamente protagonista. El estadio suele volcarse con el rojo cuando América juega en casa, generando un ambiente que presiona al rival y potencia al local. El atractivo del partido no se limita al césped: el contexto competitivo y la historia que arrastran ambos equipos elevan la expectativa.

Presente, historia y ajustes tácticos

América combina experiencia y juventud con la intención de ratificar que puede ser protagonista en la Liga BetPlay, mientras que Once Caldas, recordado por su gesta continental de 2004, trabaja para recuperar protagonismo y volver a ser un equipo incómodo en cualquier plaza. Durante la semana, ambos cuerpos técnicos ajustaron detalles tácticos y reforzaron el aspecto mental, conscientes de que cada punto puede marcar diferencias en un torneo tan parejo.

Convocados del América para el duelo en Cali

El ‘profe’ David González confirmó la lista de jugadores para el partido de este jueves, con la novedad del regreso del venezolano Darwin Machís, tras su debut anterior.

Arqueros : Jorge Soto, Jean Fernandes

: Jorge Soto, Jean Fernandes Defensas : Marlon Torres, Dani Rosero, Andrés Mosquera, Mateo Castillo, Nicolás Hernández, Omar Bertel, B. Correa

: Marlon Torres, Dani Rosero, Andrés Mosquera, Mateo Castillo, Nicolás Hernández, Omar Bertel, B. Correa Mediocampistas : Josen Escobar, José Cavadía, Yeison Guzmán, Joel Romero, Rafael Carrascal

: Josen Escobar, José Cavadía, Yeison Guzmán, Joel Romero, Rafael Carrascal Delanteros: Dylan Borrero, Jan Lucumí, Yohan Garcés, Tilman Palacios, Kevin Angulo, Darwin Machís

Once Caldas y una visita para revertir la tendencia

El equipo de Hernán Darío ‘Arriero’ Herrera dejó buenas sensaciones como visitante ante Cúcuta en la jornada 1, aunque bajó su nivel en Palogrande frente a Santa Fe. Visitar Cali aparece como una oportunidad ideal para volver a mostrar su mejor versión, con un dato que pesa: Once Caldas no vence al América en el Pascual Guerrero desde el 11 de noviembre de 2004.

Desde entonces han pasado 23 temporadas sin triunfos del conjunto albo en la capital vallecaucana. En ese lapso, solo se registran tres victorias de Once Caldas en Cali en 55 años, lo que refuerza el reto histórico de esta noche.

Dayro Moreno, un nombre que siempre amenaza

Dayro Moreno volverá al Pascual con la intención de ampliar su registro goleador frente al América, al que ya le anotó en diez ocasiones. Para este partido, habrá un ajuste en el once titular: Iván Rojas ingresará en la mitad del campo en lugar de Esteban Beltrán, acompañado por Jaime Alvarado, mientras que en ataque se mantendrá Felipe Gómez.

América vs Once Caldas: Posibles Formaciones

América de Cali:

Jorge Soto; Mateo Castillo, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Ómar Bertel; Rafael Carrascal, Josen Escobar; Dylan Borrero, Jhon Tilman Palacios, Yeison Guzmán; Kevin Angulo.

DT: David González Giraldo.

Once Caldas:

Joan Felipe Parra; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jorge Cardona, Kevin Tamayo; Jaime Alvarado, Luis Sánchez, Iván Rojas; Michael Barrios, Dayro Moreno, Felipe Gómez.

DT: Hernán Darío Herrera.