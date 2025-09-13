En las recientes semanas, el nombre de Iago Falque apareció ligado a una versión que lo señalaba de acercar inversionistas interesados en comprar a América de Cali. La noticia generó revuelo en medios y redes sociales, al punto que el exfutbolista español decidió pronunciarse para desmentir cualquier vínculo con dicha especulación.

Falque, recordado por su paso en el equipo entre 2022 y 2023, explicó que aunque no suele hablar públicamente sobre rumores, en esta ocasión lo hizo por respeto a la institución y a la afición del cuadro escarlata.

Declaraciones de Iago Falque en el Corrillo de Mao

En entrevista con el programa Corrillo de Mao, Falque fue directo: “Se dicen muchísimas cosas y si uno sale a desmentir todo lo que dicen, estaría muchísimo en los medios y tampoco es mi perfil. No me gusta estar hablando mucho de situaciones. No creo que deba hacerlo. Al final, cada uno en su vida privada hace las cosas de la mejor manera. Obviamente ya cuando el tema se descontrola, uno tiene que salir a hablar”.

El español también hizo un llamado a la responsabilidad periodística, enfatizando en la importancia de contrastar la información: “El periodista tiene que informar e intentar que esa información sea contrastada. Si no, luego se convierte en algo muy peligroso por respeto al América y a su hinchada, que son millones en el mundo. Tampoco se merecen una desinformación tan grande. Involucrar ciertos temas es peligroso y dañan mi imagen. Pueden dañar la de mi familia, que no tienen nada que ver con mis asuntos”.

El impacto de los rumores en la vida personal de Iago Falque

Falque reconoció que la situación fue incómoda, especialmente porque afectaba su tranquilidad y la de su entorno: “A nadie le gusta que lo involucren en cosas que no son reales y que no tienen nada que ver con uno. Lo dije en su momento. Es algo mucho más natural y normal que la trascendencia y de toda la especulación que se forma detrás de mi persona”.

Con estas palabras, subrayó que no solo se trata de proteger su imagen, sino también de evitar que las especulaciones toquen a quienes no están vinculados con el fútbol ni con América de Cali.

Relación de Iago Falque con Marcela Gómez y América de Cali

Una de las versiones que más circuló fue la de supuestas gestiones de Falque con Marcela Gómez, presidenta del club. Sin embargo, el exjugador desmintió categóricamente este señalamiento:

“Las cosas que he hablado con Marcela Gómez no tienen nada que ver con la compra del América de Cali. Lo puedo garantizar al 100%. Me asociaban con jugadores que había traído porque había jugado con ellos y para nada. Conocí al profe Raimondi porque me entrenó cuando estaba en Torino. Me preguntaron por él y di mi opinión. Todo el resto es especulación. No tengo poder de decisión ni nadie me consulta nada de las decisiones de América”.

Iago Falque, un hincha más de América de Cali

Más allá de los rumores, Falque reafirmó su cariño por el club y dejó claro que lo único que lo une a la institución es su afecto y admiración:

“Soy un hincha más de América. Me encanta, lo sigo y lo seguiré siempre. Si por eso me van a criticar, que me critiquen. Tengo la consciencia muy tranquila. La gente que piense que le hago daño al América, está muy equivocada. Tampoco me beneficio de América. He hecho mi carrera y tengo mis negocios, ninguno de ellos es lucrativo con el América. Eso que quede bien claro”.

El legado de Falque como jugador escarlata

Durante su etapa en América de Cali, entre 2022 y 2023, Falque dejó huella por su calidad técnica y su experiencia internacional en clubes como Tottenham, Torino y Roma. Aunque las lesiones limitaron su continuidad, logró momentos destacados en la Liga BetPlay y en competencias internacionales, lo que lo convirtió en un referente dentro del plantel. Hoy, su nombre vuelve a aparecer vinculado al club, pero no por el juego, sino por rumores que él mismo se encargó de desmentir de forma tajante.

Lo que significa su versión para América de Cali

Con sus declaraciones, Iago Falque cerró un capítulo de especulación que tomó fuerza sin sustento. Su mensaje fue claro: no tiene relación alguna con una compra del equipo, no participa en decisiones administrativas y lo único que mantiene con América de Cali es un lazo sentimental como hincha más.

La versión del español busca darle claridad a la hinchada y recordar que, en medio de la crisis deportiva del club, lo último que necesita la institución es desinformación que afecte su imagen y la de quienes alguna vez hicieron parte de ella.