Cuando el mercado de fichajes entra en su recta final y América de Cali afina las últimas decisiones para reforzar su ataque, una resolución tomada fuera del país cambió por completo el panorama. No fue un anuncio de fichaje ni una negociación destrabada, sino un fallo judicial con efecto inmediato el que volvió a poner sobre la mesa una alternativa interna que parecía descartada.

La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a favor de Rodrigo Holgado reconfigura el escenario deportivo y contractual del club. Con la habilitación inmediata del delantero, el América se ve obligado a replantear cómo cerrará su mercado y qué movimientos siguen siendo necesarios.

El fallo del TAS que habilita a Rodrigo Holgado con efecto inmediato

El TAS resolvió fallar a favor de Rodrigo Holgado, así como de Imanol Machuca y Facundo Garcés. Los tres futbolistas quedaron habilitados para volver a competir de manera oficial con efecto inmediato, poniendo fin a una suspensión que se extendía desde finales de septiembre del año pasado.

La sanción había sido impuesta por la FIFA, en el marco de una investigación por presunto falseamiento de documentación para jugar con la selección de Malasia. Con la resolución del TAS, esa medida queda sin efecto y los jugadores recuperan plenamente su condición de elegibles.

Por qué Holgado estaba fuera del radar deportivo

Desde finales de septiembre, Rodrigo Holgado no pudo disputar partidos oficiales. Su inhabilitación generó un impacto directo en la planificación del América de Cali, que se quedó sin uno de sus atacantes con contrato vigente y debió ajustar el armado de su plantel.

Durante ese periodo, el club no tuvo margen para contar con él, lo que llevó a priorizar la búsqueda de un nuevo delantero en el mercado. Esa urgencia marcó buena parte de las negociaciones recientes y explicó por qué el nombre de Holgado dejó de considerarse en el corto plazo.

El contrato vigente que mantiene a Holgado ligado al América

Un punto clave para entender el impacto del fallo es el vínculo contractual. Rodrigo Holgado firmó contrato con América de Cali hasta finales de 2026. Es decir, su relación con el club nunca se rompió, aun cuando estuvo inhabilitado para competir.

Con la habilitación del TAS, el América no necesita negociar un nuevo contrato ni realizar trámites adicionales para contar con el jugador. Holgado vuelve a estar disponible desde lo deportivo y lo contractual, algo que no ocurre con un refuerzo externo llegado sobre el cierre del mercado.

Cómo la suspensión condicionó el mercado ofensivo

La ausencia de Holgado fue uno de los factores que más pesó en la estrategia del América durante este mercado. A la par de otras salidas y situaciones disciplinarias, el club se lanzó a buscar un 9 que pudiera cubrir ese vacío.

Hubo negociaciones avanzadas, contactos con agentes y ofertas presentadas, pero ninguna se ha cerrado de manera definitiva. Los tiempos, las condiciones económicas y factores externos complicaron un mercado que ya venía siendo exigente.

El nuevo escenario: una alternativa interna que reaparece

Con el fallo favorable, el panorama cambia de forma sustancial. América de Cali recupera a un delantero propio, con contrato vigente y conocimiento del entorno. Esta situación abre una alternativa que reduce la presión por cerrar un fichaje ofensivo a contrarreloj.

Desde lo deportivo, el cuerpo técnico puede evaluar su reintegración inmediata al grupo. Desde lo estratégico, el club gana margen para decidir si mantiene negociaciones en curso o si apuesta por cerrar el mercado con lo que ya tiene.

La opción de reintegrar a Rodrigo Holgado al plantel de América de Cali

La habilitación permite que Rodrigo Holgado vuelva a entrenar y a ser considerado para partidos oficiales. Su regreso al día a día del equipo dependerá ahora de evaluaciones internas: estado físico, ritmo de competencia tras meses sin jugar y encaje en la idea del cuerpo técnico.

A diferencia de un refuerzo extranjero, Holgado no requiere adaptación al país ni al club. Esa ventaja pesa en un contexto de calendario apretado y necesidades inmediatas.

El impacto institucional de la decisión

Desde lo institucional, el fallo también aporta claridad. La incertidumbre legal que rodeaba el caso Holgado condicionaba decisiones deportivas y contractuales. Con la resolución del TAS, ese capítulo se cierra y el club recupera control sobre una situación que dependía de factores externos.

Para el América de Cali, la noticia representa tanto un alivio como un desafío: administrar correctamente una nueva variable que puede definir el rumbo del equipo en el arranque del semestre.

Un cierre de mercado marcado por una decisión externa

El caso de Rodrigo Holgado demuestra cómo una decisión tomada en un tribunal internacional puede modificar por completo la planificación de un club. América de Cali afronta el cierre del mercado con necesidades claras; hoy, gracias al fallo del TAS, esas necesidades se transforman en opciones.

La habilitación inmediata del delantero reabre un escenario que parecía cerrado y deja al América de Cali ante una decisión clave: cómo capitalizar este giro inesperado para cerrar su mercado con mayor equilibrio y menos presión.