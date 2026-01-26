La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) a favor de Rodrigo Holgado no solo levantó una sanción que se extendía desde septiembre, sino que también reordenó de inmediato el panorama deportivo de América de Cali. En pleno cierre del mercado de fichajes, el club pasó de buscar con urgencia delanteros en el exterior a recuperar una alternativa interna con contrato vigente.

Con la habilitación inmediata del atacante, la atención se trasladó a la decisión deportiva. El entrenador David González habló públicamente del tema y dejó clara la hoja de ruta del cuerpo técnico. Sus palabras permiten entender qué sigue con Rodrigo Holgado, cómo se manejará su reintegración y de qué manera este escenario impacta la planificación ofensiva del equipo.

El fallo del TAS y el nuevo escenario deportivo de América de Cali

El TAS falló a favor de Rodrigo Holgado, así como de otros futbolistas que habían sido suspendidos por la FIFA por un presunto falseamiento de documentación para jugar con la selección de Malasia. Con la resolución, la inhabilitación quedó sin efecto y los jugadores recuperaron la posibilidad de competir con efecto inmediato.

Para América de Cali, esta decisión tuvo un impacto directo. Holgado, que había quedado fuera de competencia por una causa extradeportiva, volvió a estar disponible en un momento en el que el club atravesaba una clara necesidad ofensiva.

Rodrigo Holgado y su contrato vigente con América de Cali

Un aspecto central del caso es que Rodrigo Holgado tiene contrato con América de Cali hasta mediados de 2026. Durante los meses de sanción, ese vínculo se mantuvo vigente, aunque el jugador no pudo ser utilizado en competencia oficial.

Con el fallo del TAS, el club no necesita activar cláusulas especiales ni cerrar nuevas negociaciones para contar con él. Desde el punto de vista contractual, Holgado siempre fue parte del plantel; lo que cambia ahora es su disponibilidad deportiva.

La palabra de David González tras la decisión del TAS con Rodrigo Holgado

El entrenador del América de Cali fue claro al referirse al tema en una entrevista concedida a BLU Radio. David González reconoció el impacto positivo de la noticia y explicó cómo la asume el cuerpo técnico:

“Claro que alivia la novedad con Holgado. En este momento de necesidad, cuando estábamos necesitando ir por dos puntas, esta posibilidad de que pueda volver a actuar, la tomaremos de la mejor manera posible”.

La declaración refleja que la habilitación de Holgado no es un detalle menor, sino una solución concreta a una carencia que el equipo venía arrastrando.

La intención del cuerpo técnico con Holgado

Más allá del alivio, David González dejó claro que la intención del cuerpo técnico es reintegrar al jugador cuanto antes. El entrenador fue explícito sobre el siguiente paso inmediato:

“Tenemos que hablar con él, con su gente. Él tiene contrato, pero se entenderá que durante estos meses muchas cosas pasaron y se podría especular”.

Estas palabras apuntan a un proceso lógico de diálogo, entendiendo que la situación del jugador estuvo marcada por incertidumbre, versiones y un largo tiempo sin competencia.

“Ojalá esté acá mañana entrenando”: el mensaje clave sobre Holgado

La frase más contundente de la entrevista llegó al final. David González dejó clara su postura deportiva respecto a Holgado: “Mi intención como cuerpo técnico es que ojalá esté acá mañana pudiendo entrenar con el equipo”.

Este mensaje marca una línea directa: desde lo deportivo, el cuerpo técnico quiere contar con Holgado y hacerlo parte del día a día lo antes posible. No se trata de una alternativa a evaluar a largo plazo, sino de una pieza que puede sumarse de inmediato al trabajo del plantel.

Cómo cambia la planificación ofensiva del América

Con Holgado habilitado, América de Cali replantea su cierre de mercado. La urgencia de fichar delanteros se reduce y el club gana margen de maniobra para decidir si mantiene negociaciones abiertas o si apuesta por soluciones internas.

Para el cuerpo técnico, contar con un atacante que ya conoce el club, el entorno y el fútbol colombiano representa una ventaja significativa frente a incorporar un refuerzo que necesite adaptación.

Un escenario que pasa del tribunal a la cancha

El caso Rodrigo Holgado pasó de ser un asunto jurídico a convertirse en una decisión deportiva. Lo que se resolvió en un tribunal internacional ahora se traslada al campo de entrenamiento y a la planificación semanal del equipo.

Las palabras de David González confirman que, al menos desde el cuerpo técnico, hay disposición total para aprovechar esta nueva posibilidad. El siguiente capítulo se escribirá con el jugador nuevamente en escena, mientras América de Cali define cómo cerrar su mercado con una alternativa que hace semanas parecía fuera de toda consideración.