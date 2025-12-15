Con la temporada 2025 ya cerrada y la eliminación en los cuadrangulares, América de Cali activó de lleno su planificación para 2026. El mercado de fichajes empezó a moverse con fuerza, especialmente en el capítulo de salidas. Ya hay decisiones oficiales, contratos finalizados y varios casos que mantienen en expectativa al cuerpo técnico y a la dirigencia.

El club atraviesa una etapa clave de reestructuración. Algunas salidas responden a ciclos cumplidos, otras a decisiones contractuales y varias más están sujetas a análisis deportivos. En ese escenario aparecen dos nombres que concentran buena parte de la atención: Joel Graterol, cuya salida ya fue confirmada oficialmente, y Franco Leys, un caso abierto que combina intereses externos, falta de continuidad y respaldo público del entrenador David González.

Joel Graterol se despide de América de Cali: salida oficial

La salida de Joel Graterol ya es un hecho confirmado por el club. A través de un comunicado oficial, América de Cali anunció el final del ciclo del arquero venezolano, quien termina contrato y no continuará en la institución.

“Joel Graterol se despide de América tras 126 partidos y un título en el que fue protagonista. Gracias por cada atajada y por tu compromiso defendiendo estos colores. ¡Éxitos, campeón!”.

Graterol cierra su etapa como uno de los arqueros más importantes del cuadro escarlata en los años recientes. Disputó 126 partidos, fue pieza clave en la obtención de un título y dejó una huella marcada por regularidad, liderazgo y carácter competitivo. Su salida obliga al club a replantear por completo la estructura del arco para 2026, una de las prioridades del mercado.

Franco Leys, el caso que genera más expectativa en el mercado

A diferencia de Graterol, Franco Leys tiene contrato vigente con América de Cali. Sin embargo, su situación deportiva ha abierto la puerta a posibles movimientos. El mediocampista no disputó ni un solo partido en el segundo semestre de 2025, no juega desde el 8 de junio y apenas sumó 13 partidos en todo el año.

Esa falta de continuidad generó intereses desde el mercado. Actualmente, se habla de propuestas de equipos de Argentina y Colombia, con dos nombres que toman fuerza: Aldosivi, del fútbol argentino, y Deportivo Pasto, en la Liga BetPlay.

Pese a ello, el entrenador David González dejó clara su postura en entrevista con El Corrillo de Mao: “Franco Leys hace parte del plan del equipo. Pero entendemos su situación por no jugar 6 meses. Lo que vi en estos últimos meses me gusta. Puede ser pieza importante”. La declaración refleja una dualidad clara: el cuerpo técnico valora al jugador, pero entiende que su inactividad prolongada puede empujarlo a buscar minutos en otro club. Mientras se evalúa su futuro, la expectativa es total.

Las salidas ya confirmadas en América de Cali para 2026

Además de Graterol, América de Cali ya tiene varias salidas confirmadas, todas por finalización de contrato o fin de cesión. El club entra en una fase de renovación profunda del plantel.

Estas son las bajas oficiales:

Sebastián Navarro – fin de la cesión

– fin de la cesión Joel Graterol – fin de contrato

– fin de contrato Luis Ramos Leiva – fin de contrato

– fin de contrato Santiago Silva Azambuja – fin de contrato

– fin de contrato Luis Alejandro Paz – fin de contrato

Cada uno de estos casos responde a decisiones contractuales y de planificación. En particular, la salida de Ramos y Silva obliga al club a reforzar la delantera, mientras que la de Paz y Navarro reduce las alternativas en la mitad del campo.

Yerson Candelo, salida en negociación

Otro nombre relevante en este mercado es Yerson Candelo. Su salida no está cerrada, pero se negocia activamente. El club evalúa ofertas y condiciones para una eventual desvinculación, entendiendo que su ciclo podría estar llegando a su fin.

Candelo ha sido un jugador con participación importante en distintos momentos, pero América analiza la necesidad de refrescar la plantilla con perfiles distintos para el próximo año. Su caso podría resolverse en las próximas semanas.

Los contratos que generan expectativa en el América de Cali para 2026

Más allá de las salidas ya confirmadas, América aún debe definir el futuro de varios futbolistas que terminan contrato o están en evaluación deportiva. Estos casos serán clave para entender el rumbo definitivo del plantel 2026.

Los nombres en expectativa son:

Daniel Bocanegra – fin de contrato

– fin de contrato Andrés Mosquera Guardia – fin de contrato

– fin de contrato Andrés Tello

Andrés Felipe Roa

Nicolás Hernández

Cada uno será analizado según rendimiento, estado físico, rol dentro del equipo y proyección. No todos seguirán, pero tampoco se descarta la continuidad de algunos si encajan en el proyecto del cuerpo técnico.

Un mercado que marca renovación profunda en América de Cali

El panorama del mercado deja una conclusión clara: América de Cali está entrando en una renovación estructural. Las múltiples salidas, sumadas a los contratos por definir, indican que el plantel 2026 será sustancialmente distinto al de 2025.

La salida de referentes como Graterol, la incertidumbre en torno a Leys y la cantidad de contratos finalizados obligan al club a moverse con precisión en el mercado. La prioridad será equilibrar experiencia y renovación, corregir falencias detectadas en el último semestre y construir un equipo más competitivo.

Decisiones clave para el nuevo proyecto deportivo

Con David González al mando, América encara semanas decisivas. Cada salida abre un cupo, cada negociación define una línea y cada renovación marca una señal de confianza. El club deberá acertar tanto en las bajas como en las altas para que la reestructuración tenga impacto real.

Mientras se confirman más movimientos, el mercado escarlata sigue activo, con expectativas altas y decisiones que marcarán el rumbo del América de Cali en la temporada 2026.