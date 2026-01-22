El mercado de fichajes suele ofrecer historias de contrastes, y una de ellas tiene como protagonista a un defensor de América de Cali en la reciente temporada. Mientras el club avanza en la reconfiguración de su plantilla para 2026, algunas decisiones deportivas empiezan a generar movimientos inesperados fuera del país.

En ese contexto aparece un caso particular: un zaguero que no continuará en el proyecto liderado por David González y que, tras quedar descartado, hoy está en el radar de uno de los clubes históricos del fútbol argentino. La operación está en marcha y podría concretarse en los próximos días.

El mercado de América de Cali y las decisiones para 2026

Tras cerrar la temporada y definir el nuevo rumbo deportivo, América de Cali empezó a tomar decisiones clave en su plantel. Algunas pasaron por renovaciones y fichajes, y otras por salidas que obedecen a criterios estrictamente deportivos.

El cuerpo técnico encabezado por David González evaluó el rendimiento individual y colectivo de la nómina, definiendo qué perfiles encajan en la idea de juego para 2026 y cuáles no. En ese análisis, varios futbolistas quedaron por fuera del proyecto, entre ellos un defensor central que había tenido continuidad durante el último año.

Quién es el zaguero descartado por América de Cali

El jugador en cuestión es Cristian Tovar, zaguero colombiano de 27 años que llegó al América de Cali procedente del FC Ordabasy y que en su momento firmó contrato por 2 temporadas. Su arribo se dio como una apuesta por experiencia internacional y solidez defensiva, en un momento en el que el club buscaba estabilidad en esa zona del campo.

Durante su paso por el cuadro escarlata, Tovar tuvo participación regular y acumuló una cantidad importante de minutos, siendo una pieza utilizada con frecuencia a lo largo de la temporada. Terminó siendo relegado y fuera de los planes del entrenador.

Los números de Cristian Tovar en su paso por el América

En su único año con la camiseta del América de Cali, Cristian Tovar disputó 32 partidos oficiales, de los cuales 26 fueron como titular. Además, logró anotar un gol, aportando ocasionalmente en acciones ofensivas a balón parado.

Si bien su rendimiento fue constante en términos de presencia, la evaluación final del cuerpo técnico determinó que su perfil no encaja en la planificación para 2026, razón por la cual se decidió no contar con él para la siguiente temporada.

Por qué no entra en los planes del cuerpo técnico escarlata

La decisión de prescindir de Cristian Tovar responde a la búsqueda de un nuevo perfil defensivo por parte del América. El proyecto de David González apunta a zagueros con características específicas en salida de balón, velocidad en campo abierto y capacidad para sostener una línea defensiva alta.

Más allá de los minutos disputados, el análisis técnico llevó a la conclusión de que el club debía abrir espacio para otros nombres, lo que convirtió a Tovar en una de las salidas definidas dentro del mercado.

El giro inesperado: un grande de Argentina entra en escena

Lo llamativo del caso es que, apenas se conoció su salida del América de Cali, el nombre de Cristian Tovar empezó a sonar con fuerza en el fútbol argentino. De acuerdo con versiones del mercado, San Lorenzo de Almagro adelantó negociaciones para incorporarlo como refuerzo defensivo.

San Lorenzo, uno de los clubes históricos del continente, busca alternativas para rearmar su zaga y encontró en Tovar un perfil que se ajusta a sus necesidades inmediatas.

El contexto en San Lorenzo y la salida de un colombiano

La negociación toma mayor sentido al conocerse que San Lorenzo necesita reemplazar a Jhohan Romaña, zaguero colombiano que fue una de las piezas importantes del equipo argentino y que está cerca de cerrar un nuevo capítulo en su carrera.

Ante ese escenario, la dirigencia del club argentino avanzó en la búsqueda de un defensor con experiencia internacional y adaptación rápida, condiciones que Cristian Tovar cumple tras su paso por el fútbol europeo, colombiano y ahora su disponibilidad en el mercado.

Un negocio que empieza a tomar forma con Cristian Tovar y San Lorenzo

Las conversaciones entre las partes ya están adelantadas y el negocio se encuentra en marcha. Aunque todavía no se han hecho anuncios oficiales, el interés de San Lorenzo es real y las negociaciones avanzan con el objetivo de cerrar la incorporación en este mercado.

Para Tovar, la posibilidad de llegar a un club de la magnitud de San Lorenzo representa un salto competitivo, luego de quedar fuera de los planes del América de Cali. Para el club escarlata, su salida libera un cupo y permite seguir ajustando la plantilla conforme al proyecto deportivo.

Un ejemplo de cómo se mueve el mercado sudamericano

El caso de Cristian Tovar refleja una dinámica habitual del mercado sudamericano: futbolistas que no continúan en un proyecto encuentran rápidamente oportunidades en ligas de alto nivel. Ser descartado en un club no necesariamente implica pérdida de valor, sino un cambio de contexto y de necesidades deportivas.

Mientras América de Cali sigue enfocando sus esfuerzos en consolidar su plantel para 2026, el defensor colombiano está cerca de abrir un nuevo capítulo en su carrera, esta vez en el fútbol argentino y con la camiseta de uno de sus clubes más tradicionales.